Monastir, accoltella un connazionale per rapinarlo: arrestato 23enne nel centro di accoglienza

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Ancora violenza all'interno del centro di accoglienza straordinaria di Monastir, in provincia di Cagliari. Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno arrestato in flagranza un 23enne di origini nordafricane, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria e tentato omicidio ai danni di un connazionale di 28 anni.

La dinamica dell'aggressione

L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione degli operatori e del personale sanitario del centro, che avevano assistito a un'aggressione tra due giovani di nazionalità algerina. Uno dei due era rimasto ferito gravemente alla schiena. Immediatamente soccorso, il 28enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari per lesioni da arma da taglio, con una prognosi di 30 giorni.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno rintracciato e calmato il presunto aggressore. Dopo aver ricostruito la vicenda, hanno accertato che il 23enne, brandendo un'arma da taglio non ancora rinvenuta, avrebbe colpito il connazionale per rapinarlo di alcuni capi di vestiario.

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Le accuse e l'arresto

Terminati gli accertamenti di rito, il feritore è stato dichiarato in stato di arresto per rapina impropria e, data la tipologia delle ferite inferte, anche per tentato omicidio. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Uta.

L'episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza all'interno dei centri di accoglienza, dove negli ultimi mesi si sono verificati altri casi di violenza.

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