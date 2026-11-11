Minacce di attentati nelle scuole italiane: evacuazioni e indagini in corso

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Un'ondata di minacce di attentati ha colpito diversi istituti scolastici italiani nelle ultime ore. Le scuole hanno ricevuto email anonime contenenti segnalazioni di ordigni esplosivi, innescando procedure di evacuazione e sospensione delle lezioni. Gli episodi hanno riguardato principalmente le città di Roma, Milano, Napoli, Bologna e Trieste, ma non si escludono altri centri.

Le città coinvolte e le misure adottate

Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute per effettuare le verifiche del caso. In alcune scuole si è proceduto con l'evacuazione precauzionale degli edifici, mentre in altre le lezioni sono state sospese in via temporanea. Al momento non risultano esserci ordigni, ma le indagini sono in corso per risalire all'origine delle email.

Allarmi anche in Irlanda, Scozia e Irlanda del Nord

Il fenomeno non si è limitato all'Italia: una nuova ondata di messaggi minacciosi e falsi allarmi bomba ha interessato numerose scuole anche in Irlanda, Scozia e Irlanda del Nord. Le autorità locali hanno escluso la credibilità delle minacce. In Irlanda e Irlanda del Nord non sono state ritenute necessarie evacuazioni, mentre in Scozia alcuni istituti sono stati evacuati in via precauzionale. La simultaneità degli episodi rafforza l'ipotesi di un possibile collegamento internazionale su cui gli inquirenti stanno lavorando.

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Un episodio analogo lo scorso 2 novembre

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Lo scorso 2 novembre, un messaggio simile era stato inviato a 280 istituti scolastici italiani, causando allarme e interventi delle autorità. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un collegamento tra i due episodi e se le minacce possano essere opera di un unico mittente.

Le reazioni e l'appello alla calma

Le autorità scolastiche e le forze dell'ordine invitano alla calma e a segnalare tempestivamente eventuali comunicazioni sospette. Nel frattempo, le attività didattiche riprenderanno non appena completate le verifiche di sicurezza. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti e sulla necessità di protocolli più rapidi per gestire simili allarmi.