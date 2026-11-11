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11 novembre Giornata Nazionale delle Cure Palliative: garantire dignità

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11 novembre Giornata Nazionale delle Cure Palliative: garantire dignità
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«Prendersi cura di una persona con una malattia inguaribile significa garantire dignità, comfort e qualità di vita in ogni singolo momento». In occasione della Giornata nazionale delle Cure Palliative che si celebra oggi 11 novembre in tutta Italia, c’è il messaggio della presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Bari-BAT-Taranto, Gialia Berloco.

 

«All'interno di questo percorso – spiega - il fisioterapista non è una figura marginale, ma un pilastro fondamentale dell'equipe multidisciplinare: attraverso il controllo del dolore, il supporto respiratorio, la gestione posturale e la cura della persona fragile, lavoriamo ogni giorno per preservare l'autonomia e dare sollievo dove più serve. Le cure palliative sono un diritto e riconoscerne la piena trasversalità significa valorizzare ogni professionista che vi contribuisce con competenza e umanità».

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cure-palliative fisioterapista giornata-nazionale-cure-palliative qualità-di-vita equipe-multidisciplinare

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