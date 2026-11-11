Granfondo Riccione 2027: iscrizioni aperte! La storica cicloamatoriale torna a marzo

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Il 21 marzo 2027 va in scena la 24.a edizione della Granfondo Riccione

Una gara mozzafiato da 102,5 km e 1.520 metri di dislivello tra Romagna e Marche

La storica cicloamatoriale è parte del Campionato Granfondo ACSI e del Beltrami TSA Challenge

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Iscrizioni aperte per l’evento firmato G.S. Eurobike Riccione, che lancia un weekend di spettacolo

Da quasi venticinque anni le strade che attraversano la Romagna e le Marche sono il palcoscenico di una gara che celebra il ciclismo e racconta l'identità di un territorio profondamente legato alle due ruote: la Granfondo Riccione, storico appuntamento cicloamatoriale, in programma il prossimo 21 marzo, che unisce il piacere della sfida sportiva alla bellezza di paesaggi capaci di regalare emozioni a ogni pedalata: dalla costa adriatica alle colline verdeggianti dell'entroterra, tra borghi, scorci mozzafiato e traguardi impossibili da dimenticare.

La Granfondo Riccione 2027 ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla sua 24.a edizione, in scena la domenica ma pronta a regalare spettacolo per l’intero fine settimana, con ampio intrattenimento per famiglie e per i più giovani. Due giorni in cui Riccione, la Perla Verde dell'Adriatico, tornerà punto di riferimento per atleti e appassionati che vorranno condividere più di una semplice sfida: un'esperienza sportiva, tra scoperta e tanto divertimento.

Nata nel 1999 dall’intuizione lungimirante di Valeriano Pesaresi, fondatore del G.S. Eurobike Riccione, la Granfondo Riccione è un appuntamento pensato per coinvolgere ciclisti di ogni livello: dai più allenati ai semplici appassionati in cerca del piacere della pedalata e delle bellezze paesaggistiche.

L’itinerario di gara attraversa, infatti, alcuni dei paesaggi più suggestivi del territorio, tra cui San Clemente, Tavullia (il paese di Valentino Rossi), Saludecio, passando per Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Montefiore Conca e Misano Monte, solo per citarne alcuni. Un viaggio da 102,5 km e 1.520 metri di dislivello, con partenza nel cuore di Riccione in Piazzale Roma e traguardo al parco Oltremare. Lungo il percorso si susseguono scenari indimenticabili e a circa metà strada sarà tutta da vivere la cronoscalata della Pieggia, “gara nella gara” da 4,3 km e oltre 200 metri di dislivello tra S.Giorgio e il borgo medievale di Mondaino, che premierà velocità e tenacia.

A circa quattro mesi dal via l’organizzazione procede a pieno ritmo. Eurobike Riccione, guidata dalla presidente Serenella Ammaturo e dal coordinatore generale Valeriano Pesaresi, è al lavoro al fianco dell’associazione Bicifestival Riccione e del Comune di Riccione, che ha scelto di puntare sul progetto con l’ambizione di renderlo un punto di riferimento, un esempio virtuoso e un polo d’incontro per tutti gli appassionati delle due ruote. L’obiettivo è dare vita a una 24.a edizione ancora più coinvolgente e spettacolare. La manifestazione è stata inoltre confermata parte del prestigioso Campionato Granfondo ACSI Ciclismo e del Beltrami TSA Challenge, come seconda delle sette tappe in calendario.

Il successo della 23.a edizione è ancora ben impresso nella memoria di tanti appassionati che l’hanno vissuta, così come la vittoria del marchigiano di nascita e lucano d'adozione Danilo Celano, già sul gradino più alto del podio nel 2025, e della riminese Elisa Leardini.

Lo sguardo ora è rivolto a marzo, con le iscrizioni aperte online sul sito ufficiale della Granfondo Riccione. Fino a martedì 15 dicembre sarà possibile approfittare della quota agevolata di 40 €, che aumenterà successivamente a 45 €, inoltre i primi cinquanta iscritti avranno diritto a un posto nella prima griglia di partenza, insieme agli abbonati al TSA Challenge, alle spalle soltanto della griglia VIP e della griglia di merito. Un’occasione da non perdere, per vivere da protagonisti la Granfondo Riccione e il grande ciclismo, immersi nei paesaggi e nelle emozioni di un territorio che respira la passione per le due ruote.

Info: www.granfondoriccione.com

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