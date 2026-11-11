Atletica 75 di Cattolica protagonista alla Festa dell’Atletica Emilia-Romagna
È stata una giornata di festa e di riconoscimenti, quella che è andata in scena sabato 7 novembre novembre, al Club Hotel Dante di Cervia, dove atleti, dirigenti, giudici e tecnici si sono ritrovati per celebrare i risultati e le persone che contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’atletica regionale.
Per Atletica 75 di Cattolica è stato un momento ricco di soddisfazioni, con ben tre importanti riconoscimenti a Massimo Piovaticci, Rikardo Shytaj e Lucia Andreani.
Massimo Piovaticci è stato Insignito della prestigiosa Quercia di 1° grado: un riconoscimento al suo impegno e alla dedizione dimostrata negli anni come tecnico e dirigente. Un premio che valorizza il lavoro, la passione e il tempo dedicato alla crescita della nostra società e dei suoi atleti.
Rikardo Shytaj è stato premiato dopo una stagione che lo ha visto conquistare il 3° posto ai Campionati Italiani di categoria nel salto in alto.
Anche per Lucia Andreani è arrivato un meritato riconoscimento, dopo una stagione coronata dal bronzo ai Campionati Italiani di categoria nel salto in alto.
“Tre premi che ci rendono particolarmente orgogliosi – sottolinea il presidente Luca Ercolessi -. Perché dietro ogni risultato ci sono allenamenti, sacrifici, passione e persone che, dentro e fuori dalla pista, lavorano ogni giorno per far crescere il nostro sport. Complimenti a Massimo, Rikardo e Lucia. E grazie per rappresentare con tanto impegno e passione i colori di Atletica 75” – conclude Ercolessi.
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