White Energy Group: il 25 novembre torna il seminario online White Focus
Mercoledì 25 novembre torna White Focus, il seminario online di White Energy Group moderato da FIRE e rivolto a manager e direttori tecnici. Al centro del dialogo: incentivi, tecnologie .
Conciliare la decarbonizzazione dei processi produttivi con la competitività economica dei siti manifatturieri: è oggi la sfida più concreta per l’industria energivora italiana. Per affrontarla con dati operativi e strumenti contrattuali, si terrà mercoledì 25 novembre 2026 (dalle ore 10:00 alle 12:50) la settima edizione di White Focus, il seminario tecnico online annuale organizzato da White Energy Group con la moderazione di FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia).
L’incontro, dedicato a "Efficienza di Processo e De-risking Energetico nelle imprese industriali", è strutturato come una sessione gratuita a numero chiuso riservata a Plant Manager, Direttori Operations, Energy Manager e Direttori Tecnici dei comparti a maggior intensità di consumo (plastica, chimica, packaging, alimentare e manifattura pesante).
Il quadro normativo e i modelli di finanziamento dell'efficienza
Il seminario affronterà le più recenti evoluzioni normative che impattano sulle strategie industriali: dalle novità operative introdotte dal nuovo Decreto Certificati Bianchi (TEE) e dalla CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento), fino alle opportunità legate al Decreto FER Termico, all’Innovation Heat Fund per le pompe di calore e ai contratti PPA (Power Purchase Agreement) on-site e a distanza.
Centrale sarà il tema del de-risking: come implementare interventi complessi di revamping ed efficientamento sulle utilities tramite modelli contrattuali a CAPEX zero, azzerando l'esposizione finanziaria a bilancio e trasferendo il rischio tecnologico e di performance sulla ESCo.
"La transizione energetica non può prescindere dalla sostenibilità economica e dalla solidità operativa dei siti produttivi," dichiara Gianluigi Mele, Amministratore Delegato di White Energy Group. "Oggi le imprese hanno bisogno di certezza: investire sull'efficienza dei processi produttivi e sulla decarbonizzazione termica può tradursi in una riduzione immediata dei costi operativi senza immobilizzare capitali. Al White Focus 2026 presenteremo al management industriale architetture contrattuali e finanziarie a rischio zero, validate da partner tecnici di livello internazionale."
I lavori vedranno la partecipazione di player tecnologici internazionali come Armstrong International(ottimizzazione termica e sistemi a vapore) e Schmid Mawera Group (soluzioni a biomassa) insieme alla Rete Veneto Clima ed Energia, partenariato di soggetti pubblici e privati per la transizione ecologica.
A completamento dell'inquadramento tecnologico, l'evento ospiterà un caso applicativo concreto con la testimonianza diretta di Distillerie Mazzari S.p.A., tra le realtà più solide e riconosciute a livello internazionale nel settore della distillazione e dei suoi derivati. In un settore caratterizzato da altissima intensità termica, l'azienda illustrerà i benefici operativi previsti tramite interventi di efficienza all’interno dei propri processi industriali.
“La nostra missione aziendale è essere i più efficienti nel nostro settore, e in un processo altamente energivoro come la distillazione questo significa saper gestire al meglio anche la produzione di energia elettrica e termica” sottolinea Dario Emiliani, Plant Manager di Distillerie Mazzari S.p.A. “Per noi il principio dell'economia circolare – dove nulla si distrugge e ogni processo genera valore – si applica direttamente anche all'energia. Al White Focus condivideremo il percorso pratico sviluppato con White Energy: sfruttando al meglio il quadro degli incentivi e la loro cumulabilità per garantire la piena sostenibilità degli investimenti, ridurremo consumi ed emissioni senza mai compromettere la continuità operativa dei nostri impianti.”
Programma e interventi della giornata
- White Energy Group: Saluti di apertura e introduzione ai lavori – Gianluigi Mele (Amministratore Delegato)
- FIRE: “Efficienza energetica nell’industria: stato e prospettive” – Dario Di Santo (Direttore)
- Rete Veneto Clima ed Energia: “Fare sistema per la decarbonizzazione: innovazione e soluzioni applicative per l'industria” – Nicola Francesco Renoffio (Innovation Strategist | Board Director)
- White Energy Group: “Efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi: nuovo Decreto TEE e CAR, PPA on site e a distanza AID” – Alessandro Spiri (Senior Business Developer)
- Distillerie Mazzari S.p.A.: “Il percorso di Distillerie Mazzari S.p.A. nell’efficientamento dei processi industriali” – Dario Emiliani (Plant Manager)
- Armstrong International: "Efficienza Termica di Processo: Ottimizzazione dei sistemi a vapore e recupero del calore" – Emanuele Autino (Food&Pharma Market Manager)
- Schmid Mawera Group: “Soluzioni a biomassa per la decarbonizzazione dei processi produttivi” – Matteo Pippa (Consulente Tecnico Commerciale)
- White Energy Group: “Decarbonizzazione termica dei processi: Innovation Heat Fund e Pompe di calore per processo; Decreto FER Termico e Impianti a biomassa” – Franco Asuni (Chief Business Developer)
- FIRE e White Energy Group: Conclusioni e saluti finali – Dario Di Santo e Gianluigi Mele
Dettagli dell'evento e modalità di accredito
Data: Mercoledì 25 novembre 2026
Orario: 10:00 – 12:50
Formato: Seminario online a numero chiuso (previa convalida della segreteria tecnica)
Destinatari: Direttori di Stabilimento, Plant Manager, Operations Director, Responsabili Tecnici ed Energy Manager.
Iscrizioni: Sessione gratuita a numero chiuso. Accredito nominale tramite indirizzo e-mail aziendale alla pagina: https://weeg.it/white-focus/white-focus-2026/
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