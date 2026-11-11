Sassari, finto carabiniere truffa due anziane: fermato un uomo

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A Sassari i carabinieri hanno fermato un uomo gravemente indiziato di aver raggirato due donne anziane, di 86 e 74 anni, con la cosiddetta tecnica del finto carabiniere. Il fermo è scattato al termine di indagini serrate avviate dopo le denunce delle vittime.

Come funzionava la truffa del finto carabiniere

Secondo la ricostruzione, le due donne sarebbero state contattate al telefono da un sedicente militare che raccontava che l'auto di un loro familiare era stata usata per una rapina. Per effettuare un confronto con la refurtiva, il falso carabiniere invitava le anziane a preparare contanti e oggetti preziosi. Poco dopo un complice si presentava nelle abitazioni spacciandosi per carabiniere e, approfittando di un attimo di distrazione, portava via il denaro e i gioielli per poi dileguarsi.

Le indagini e il ritrovamento della refurtiva

Le ricerche dei carabinieri della compagnia di Sassari, partite dalle segnalazioni delle vittime, hanno permesso di individuare il sospettato nel centro cittadino grazie alle descrizioni fornite dalle due donne. L'uomo aveva con sé una somma di denaro; altri gioielli riconosciuti dalle vittime sono stati recuperati in una valigia custodita nella camera del bed and breakfast dove alloggiava. Contanti e preziosi sono stati sequestrati.

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Il fermo e la convalida

Per l'uomo è scattato il fermo di indiziato di delitto. La misura è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria per la convalida. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, un reato che colpisce spesso le fasce più fragili della popolazione e che richiede massima prudenza di fronte a telefonate e visite sospette.

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