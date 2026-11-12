Arrestato a Biella per spaccio: hashish, cocaina e Xanax in casa

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Un controllo di polizia effettuato nel cuore della notte si è concluso con l'arresto di un uomo a Biella, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato intorno alle 03:35, quando una volante della Polizia di Stato, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio in piazza I Maggio, ha proceduto al controllo di un'autovettura Citroën C3 di colore grigio, a bordo della quale viaggiavano quattro persone.

Il controllo e i primi rinvenimenti

Durante le operazioni di identificazione, uno degli occupanti ha manifestato un evidente stato di agitazione. Gli agenti hanno inoltre percepito un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti, circostanza che ha indotto ad approfondire gli accertamenti. Nel corso del controllo, l'uomo ha spontaneamente consegnato alcuni involucri occultati sulla propria persona, contenenti hashish per un peso lordo di circa 4 grammi e cocaina per circa 0,27 grammi, oltre a due compresse di Xanax. Gli operatori hanno inoltre rinvenuto del denaro contante.

La perquisizione domiciliare

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di apprendere che l'uomo avrebbe detenuto altra sostanza stupefacente all'interno della propria abitazione, situata a Biella. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione domiciliare, che ha dato esito positivo. In diversi ambienti dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri di hashish, per un quantitativo complessivo di oltre 97 grammi; un involucro contenente cocaina per circa 0,50 grammi; 36 compresse di Xanax da 1 mg e 40 compresse da 0,5 mg, oltre ad altre compresse rinvenute in diversi locali; 260 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio oltre a una bilancia di precisione e un coltello a serramanico, verosimilmente intriso di sostanza stupefacente.

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Armi giocattolo e arresti domiciliari

Nel corso della perquisizione sono state inoltre rinvenute quattro pistole a salve, prive del tappo rosso, fedeli riproduzioni di armi da fuoco, complete di munizionamento a salve. Alla luce degli elementi raccolti, della varietà delle sostanze rinvenute e delle modalità di occultamento, gli operatori hanno proceduto all'arresto dell'uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto, compreso il denaro, la bilancia di precisione e il telefono cellulare, è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. L'uomo è stato arrestato e è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il successivo giudizio di convalida, collocandolo agli arresti domiciliari.