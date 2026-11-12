Antonelli tra popolarità e umiltà dopo il titolo Mondiale

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In una conferenza stampa tenutasi a San Marino, il neo campione del mondo di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli ha condiviso le emozioni del momento, dedicando la vittoria alla famiglia e al team. «Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia» ha dichiarato, sottolineando l'importanza dei sacrifici fatti e di quelli futuri.

Il sostegno della famiglia e degli amici

Antonelli ha raccontato di aver vissuto momenti indimenticabili con i suoi cari, in particolare con la famiglia presente in Messico. «È stato bellissimo vedere tutti i miei amici raggruppati qui al pub a San Marino» ha aggiunto, menzionando una lettera commovente ricevuta da loro. Nonostante la popolarità crescente, il pilota mantiene un atteggiamento umile: «La popolarità è aumentata, fa parte del gioco: cerco di godermela, stando con i piedi per terra».

La gestione della notorietà

Il campione ha poi riflettuto sulle sfide della fama, come la riduzione della privacy, ma ha sottolineato che la maggior parte delle persone è rispettosa e gli permette di mantenere i propri spazi. «L'affetto delle persone è indescrivibile» ha concluso, evidenziando il calore ricevuto.

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