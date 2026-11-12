Gerace: nuovo Ospedale di Comunità. Una struttura al servizio della Locride e della sanità di prossimità.

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Un edificio storico torna a vivere dopo decenni di abbandono. Presenti all'inaugurazione i rappresentanti della Regione Calabria, i vertici dell'Asp e le istituzioni locali. Avviato il percorso per intitolare la struttura al senatore Giuseppe Beniamino Fimognari e al dottor Salvatore Gemelli.

Si tratta di una struttura sanitaria che era attesa da tempo, un edificio storico restituito alla collettività e una nuova opportunità per rafforzare l'assistenza territoriale nella Locride. Gerace inaugura il suo nuovo Ospedale di Comunità, un presidio pensato per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e offrire risposte più appropriate alle esigenze di cura, assistenza e continuità terapeutica.

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L'apertura rappresenta un momento significativo per la città e per l'intero comprensorio. La struttura, realizzata all'interno di un immobile storico rimasto inutilizzato per decenni, torna finalmente a svolgere una funzione pubblica, trasformandosi in un punto di riferimento per la sanità territoriale.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali, amministratori locali, dirigenti sanitari, operatori del settore e cittadini. Presenti il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, il vicepresidente Giacomo Crinò, gli assessori regionali Eulalia Micheli e Giovanni Calabrese, insieme alla direzione strategica dell'Asp e ai rappresentanti delle strutture sanitarie territoriali.

Un nuovo presidio per rafforzare la sanità nella Locride. L'Ospedale di Comunità di Gerace si inserisce nel più ampio programma di potenziamento della sanità territoriale in Calabria, con l'obiettivo di rendere l'assistenza più accessibile e vicina alle persone, soprattutto a chi necessita di cure intermedie, controlli e percorsi assistenziali successivi a un ricovero ospedaliero. Queste strutture svolgono una funzione importante nel collegamento tra ospedale, servizi territoriali e assistenza domiciliare.

Sono pensate per pazienti che, pur non avendo più bisogno di un ricovero per acuti, necessitano ancora di assistenza sanitaria e di un percorso di recupero in un ambiente protetto.

Un aspetto centrale riguarda anche il coinvolgimento delle famiglie. Come sottolineato durante la cerimonia, l'Ospedale di Comunità deve essere un luogo in cui accompagnare e formare i familiari, affinché il ritorno a casa della persona assistita avvenga in condizioni di maggiore sicurezza e consapevolezza.

Quindi, non soltanto una struttura sanitaria, ma uno spazio nel quale costruire continuità assistenziale, collaborazione tra professionisti e sostegno concreto ai pazienti.

Le istituzioni regionali: un investimento per il futuro della sanità calabrese. Nel corso degli interventi è stato più volte evidenziato il valore della collaborazione tra Regione Calabria, Asp e amministrazioni locali. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha sottolineato l'importanza dell'inaugurazione per il territorio della Locride, ricordando il percorso di programmazione che ha accompagnato la realizzazione degli interventi sanitari.

Un lavoro che ha interessato diversi centri della provincia di Reggio Calabria e che si inserisce nella strategia regionale di rafforzamento dei servizi di prossimità. Cirillo ha richiamato anche il percorso avviato durante la precedente legislatura, quando si è lavorato alla mappatura delle esigenze territoriali e all'individuazione delle strutture da realizzare. Un programma che ha coinvolto Gerace e altri comuni, con interventi destinati a migliorare la distribuzione dei servizi sanitari.

Nel suo intervento è emersa anche la consapevolezza delle criticità ancora presenti nella sanità calabrese. L'inaugurazione rappresenta un risultato importante, ma non un punto di arrivo: resta necessario proseguire con investimenti, organizzazione e rafforzamento delle risorse umane.

Il ruolo della Regione e il percorso avviato con Roberto Occhiuto. Tra i temi affrontati durante la cerimonia anche il lavoro portato avanti dalla Regione Calabria sotto la guida del presidente Roberto Occhiuto, impegnato nel percorso di riorganizzazione e potenziamento della rete sanitaria regionale. È stato ricordato il valore degli interventi programmati attraverso il PNRR, che hanno consentito di accelerare la realizzazione di Ospedali di Comunità e Case di Comunità, con l'obiettivo di costruire una rete assistenziale più capillare.

L'assessore regionale Giovanni Calabrese ha ripercorso le fasi che hanno portato all'individuazione di Gerace come sede di un Ospedale di Comunità, ricordando il lavoro di programmazione avviato nel dicembre 2021 insieme agli amministratori locali e ai rappresentanti istituzionali. Calabrese ha inoltre ribadito che il nuovo presidio non deve essere considerato un'alternativa all'ospedale di Locri, ma una struttura complementare, destinata a rafforzarne il ruolo all'interno di una rete sanitaria integrata.

Nel suo intervento ha richiamato anche gli investimenti programmati per l'ospedale di Locri, tra cui il potenziamento delle sale operatorie, l'oncologia, la sala angiografica e il progetto relativo all'area di emergenza-urgenza. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare progressivamente l'intera rete sanitaria della Locride.

La direzione strategica dell'Asp: lavoro di squadra e organizzazione dei servizi. Un ruolo determinante nella realizzazione del progetto è stato riconosciuto alla direzione strategica dell'Asp, che ha seguito le diverse fasi organizzative e operative dell'intervento.

Nel corso della giornata sono stati rivolti ringraziamenti alla direttrice generale Maddalena Perardi, al direttore sanitario Oreste Giacopino e al direttore amministrativo Eugenio Viterbo, oltre ai responsabili dei distretti sanitari, ai tecnici, alle imprese coinvolte e a tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione della struttura.

È stato evidenziato come il risultato sia stato possibile grazie a un lavoro complesso, che ha richiesto coordinamento, impegno amministrativo e capacità di affrontare le difficoltà legate alla gestione contemporanea di numerosi interventi sanitari sul territorio provinciale.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto agli operatori sanitari, chiamati a dare concretezza alla funzione della nuova struttura. Sono loro, attraverso professionalità, competenza e attenzione ai pazienti, a trasformare un edificio rinnovato in un servizio realmente utile alla comunità.

La proposta di intitolazione al senatore Fimognari e al dottor Gemelli. Uno dei momenti più significativi e carichi di emozione della cerimonia ha riguardato la proposta di intitolare l'Ospedale di Comunità di Gerace a due personalità che hanno lasciato un segno importante nella storia sanitaria e civile della città: il senatore Giuseppe Beniamino Fimognari e il dottor Salvatore Gemelli. Nel corso degli interventi è stato ricordato il loro contributo alla comunità geracese e il valore del loro impegno professionale e umano.

Il senatore Fimognari e il dottor Gemelli rappresentano due figure legate alla storia locale e a una stagione in cui la dedizione alla medicina e al servizio pubblico costituiva un punto di riferimento per intere generazioni.

La proposta, accolta con favore durante la cerimonia, ha assunto un significato che va oltre il semplice riconoscimento istituzionale. Intitolare una struttura sanitaria a chi ha dedicato la propria vita alla cura delle persone significa custodire una memoria collettiva e trasmettere alle nuove generazioni esempi di professionalità, responsabilità e appartenenza al territorio.

L'iter per l'intitolazione è stato avviato e rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di valorizzazione della memoria storica della città.

Il sindaco: «Un risultato che appartiene a tutta la comunità» Particolarmente emozionato l'intervento del sindaco di Gerace, che ha ripercorso il cammino compiuto per arrivare all'apertura della struttura. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni regionali, alla direzione strategica dell'Asp, ai tecnici, alle maestranze e a tutti coloro che hanno lavorato per completare l'intervento.

Un pensiero particolare è stato dedicato ai cittadini, agli amministratori del comprensorio e agli studenti dell'Istituto comprensivo Cinque Martiri di Gerace, presenti alla cerimonia. La loro partecipazione è stata interpretata come un segnale di attenzione verso le nuove generazioni, che potranno beneficiare di un territorio dotato di servizi più vicini e accessibili.

Il sindaco ha voluto inoltre chiarire un aspetto fondamentale: il nuovo Ospedale di Comunità non nasce per entrare in competizione con l'ospedale di Locri. Le due realtà dovranno lavorare in sinergia, con funzioni differenti ma complementari, contribuendo insieme al miglioramento dell'assistenza sanitaria nella Locride.

Un edificio storico restituito alla città. La riqualificazione dell'immobile rappresenta anche un importante intervento di recupero del patrimonio edilizio pubblico. Per decenni l'edificio è rimasto inutilizzato, diventando parte di una memoria urbana legata a un periodo di difficoltà e di attesa. Oggi quello stesso spazio assume una nuova funzione, mettendosi al servizio della salute e del benessere collettivo.

La trasformazione ha un valore che supera l'aspetto architettonico: significa recuperare un luogo, restituirgli dignità e inserirlo nuovamente nella vita quotidiana della comunità. La presenza degli studenti e dei cittadini durante l'inaugurazione ha contribuito a sottolineare proprio questo legame tra memoria, servizi pubblici e futuro del territorio.

Una nuova pagina per la sanità della Locride. L'apertura dell'Ospedale di Comunità di Gerace segna un passaggio importante nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale. La sfida, adesso, sarà garantire piena operatività alla struttura, organizzare i servizi, valorizzare le competenze professionali e assicurare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini.

L'inaugurazione rappresenta un risultato significativo, ma il valore di questa nuova realtà si misurerà soprattutto nella capacità di migliorare la qualità dell'assistenza e di offrire un supporto efficace ai pazienti e alle loro famiglie.

Per Gerace e per l'intera Locride si apre così una nuova prospettiva: una sanità più vicina alle persone, costruita attraverso la collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità locali.