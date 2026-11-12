Cassino, inseguimento notturno e arresto per furto d'auto

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Un inseguimento mozzafiato ha scosso la notte di Cassino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per furto aggravato dopo un lungo inseguimento terminato con un incidente e una fuga a piedi. L'operazione, condotta dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Cassino con il supporto dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, ha portato all'arresto di uno dei due occupanti dell'auto rubata.

La dinamica dell'inseguimento

Erano le 4:00 del mattino quando una pattuglia ha intimato l'alt a un'utilitaria con due persone a bordo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato per sfuggire al controllo. Gli agenti, riconoscendo i due come pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, hanno avviato l'inseguimento. Dopo manovre pericolose, l'auto si è schiantata contro la saracinesca di un box auto in una strada privata. I due fuggitivi hanno tentato la fuga a piedi, ma l'arrivo dei rinforzi dei Carabinieri ha permesso di bloccarne uno in via Pascoli, mentre l'altro è riuscito a dileguarsi.

Ritrovamenti e conseguenze giudiziarie

Ispezionando il veicolo, risultato rubato poco prima e poi restituito al legittimo proprietario, gli agenti hanno trovato e sequestrato un passamontagna e arnesi da scasso, tra cui uno 'spadino' artigianale. L'uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono per identificare il complice. Le autorità ricordano che l'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

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