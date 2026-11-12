Controlli straordinari a Prato nelle zone segnalate dai residenti

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Nella serata di ieri, la Questura di Prato ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio, in accordo con la Prefettura. L’iniziativa rientra nelle strategie condivise per la prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa, con un focus particolare sui reati predatori e sullo spaccio di stupefacenti.

Aree controllate e segnalazioni dei cittadini

Le operazioni hanno riguardato diverse zone della città, tutte già oggetto di esposti e segnalazioni da parte di comitati cittadini e residenti. Le criticità segnalate includevano episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, degrado urbano e comportamenti che compromettono la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

L’attività ha visto la partecipazione di operatori della Squadra Mobile, dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato e di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in controlli su strada, identificazioni e verifiche nelle aree individuate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela dei minori, per prevenire situazioni di rischio.

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Risultati del servizio

Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone, di cui 36 straniere. Sono stati controllati 2 esercizi pubblici e contestate 4 sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per il possesso di modiche quantità di hashish.

I controlli hanno interessato in particolare viale Monte Grappa, viale Vittorio Veneto, piazza Europa, il parcheggio B.N.L. di via Bettino, viale Galileo Galilei, via Zarini e via Tacca.

La Questura di Prato continuerà nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, in linea con le strategie condivise con la Prefettura e tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini. L’attenzione alle criticità rappresentate dai residenti e la collaborazione con la comunità sono elementi essenziali di una strategia di sicurezza partecipata, volta a tutelare la tranquillità e la vivibilità del territorio.

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