Francofonte, sequestrata una tonnellata di botti illegali in un garage: un arresto

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Un deposito improvvisato, senza alcuna misura di sicurezza, nel cuore di Francofonte. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato che, nell'ambito di mirati servizi di prevenzione per le festività di fine anno, ha sequestrato oltre una tonnellata di materiale pirotecnico illegale e arrestato un uomo.

L'operazione della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Lentini, insieme agli artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno individuato un garage adibito a deposito abusivo di botti illegali. All'interno, stipati in oltre 80 scatole di cartone, c'erano prodotti pirotecnici di diverse categorie, alcuni persino privi di marchio CE, per un peso complessivo superiore a una tonnellata.

Un pericolo per la pubblica incolumità

La custodia di materiale esplosivo in un luogo non idoneo e senza autorizzazioni rappresenta una grave minaccia per i cittadini. Gli artificieri hanno messo in sicurezza i botti, che sono stati inventariati e sottoposti a sequestro. L'intervento ha eliminato una fonte di rischio non solo per il quartiere, ma anche per il mercato illegale che si sarebbe alimentato in vista di Capodanno.

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L'importanza della prevenzione

La Questura di Siracusa ha sottolineato l'importanza dei servizi di prevenzione e info-investigativi per contrastare detenzione e vendita di giochi pirotecnici non a norma. L'uso improprio di artifizi pirotecnici e l'acquisto da canali non autorizzati mettono a rischio l'incolumità pubblica.

I consigli per un uso sicuro

Le autorità raccomandano di acquistare prodotti pirotecnici esclusivamente presso rivenditori autorizzati e di seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in lingua italiana sull'etichetta. Solo così è possibile ridurre i pericoli legati ai botti e garantire la sicurezza di tutti.

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