DeGusto a Catanzaro dal 14 al 17 novembre tra eccellenze italiane e incontri di settore

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Quattro giorni al Polo fieristico G Colosimo dedicati a produttori e professionisti della ristorazione con degustazioni e appuntamenti aperti anche agli appassionati

L’enogastronomia italiana torna protagonista in Calabria con il Salone DeGusto, in programma dal 14 al 17 novembre 2026 al Polo fieristico G. Colosimo di Catanzaro. La manifestazione dedicata al food and beverage mette in relazione aziende produttrici, professionisti dell’ospitalità e operatori della distribuzione, affiancando agli incontri commerciali occasioni di approfondimento e scoperta dei prodotti. L’accesso è previsto anche per il pubblico degli appassionati. DeGusto

Al centro dell’appuntamento ci sono le eccellenze agroalimentari Made in Italy, raccontate attraverso il confronto diretto con chi le produce. Un’occasione per conoscere le proposte delle aziende, approfondirne le caratteristiche e costruire relazioni professionali.

Un salone B2B per la ristorazione e l’ospitalità

Nato nel 2021, DeGusto si rivolge al settore HO.RE.CA., che comprende il mondo dell’ospitalità, della ristorazione e dei bar. La sua formula B2B, basata sull’incontro tra imprese, favorisce il dialogo tra produttori italiani e interlocutori dei mercati nazionali e internazionali.

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Tra i destinatari della manifestazione figurano importatori, buyer, responsabili della grande distribuzione, operatori della piccola e media distribuzione e grossisti specializzati. Il salone si rivolge inoltre a gestori di bar e ristoranti, società di catering, chef e stampa specializzata.

Per chi gestisce un’attività, il contatto con i produttori può aiutare a valutare nuove referenze, confrontare proposte e individuare fornitori coerenti con la propria offerta. Per le aziende espositrici rappresenta invece un’opportunità per spiegare il valore dei prodotti e conoscere le esigenze di chi li acquista e li utilizza professionalmente.

Showcooking e degustazioni per conoscere le eccellenze italiane

Il programma annunciato affianca all’area espositiva showcooking, degustazioni, talk e incontri, con ospiti e momenti dedicati alla cultura enogastronomica.

Le dimostrazioni e gli assaggi offrono strumenti diversi per avvicinarsi ai prodotti: permettono di osservarne l’impiego in cucina, apprezzarne le caratteristiche e approfondire il rapporto tra ingredienti, preparazioni e territorio.

Il Made in Italy agroalimentare diventa così il punto di partenza per un confronto che coinvolge sia gli addetti ai lavori sia chi desidera conoscere meglio ciò che porta in tavola.

Formazione e masterclass per gli operatori

Accanto alla dimensione commerciale, DeGusto riserva spazio alla formazione professionale attraverso approfondimenti, incontri e masterclass.

Per il settore della ristorazione, aggiornarsi significa anche trovare nuove idee per il servizio, migliorare la presentazione delle proposte e imparare a raccontare con maggiore consapevolezza ingredienti e produzioni. Il confronto tra professionisti può offrire spunti utili da trasferire nel lavoro quotidiano.

La manifestazione punta su un ambiente conviviale e su un percorso espositivo raccolto, pensato per facilitare le conversazioni e il contatto diretto tra partecipanti.

DeGusto aperto anche agli appassionati del buon cibo

La vocazione professionale del salone si accompagna all’apertura agli amanti del food, che possono avvicinarsi alle aziende e scoprire le produzioni presenti.

L’incontro tra operatori e consumatori amplia il dialogo sul cibo: alle esigenze di ristoranti, locali e distribuzione si affiancano curiosità, gusti e aspettative del pubblico.

Per consultare gli aggiornamenti sul programma e le modalità di partecipazione è possibile visitare il sito ufficiale del Salone DeGusto.

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