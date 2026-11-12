Mondiali Under 17: gli Stati Uniti rinunciano al Qatar per motivi di sicurezza

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La notizia ha scosso il mondo del calcio giovanile: gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi dalla Coppa del Mondo Fifa Under 17 che si terrà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. La motivazione è legata alle preoccupazioni per la sicurezza dovute alla guerra in Medio Oriente. La Federazione calcistica statunitense ha comunicato la decisione con un messaggio inviato ai giocatori: "Vi scriviamo per informarvi che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la preparazione alla Coppa del Mondo e la nostra partecipazione alla competizione".

La federcalcio ha poi aggiunto: "Purtroppo, date le attuali circostanze, tra cui l'avviso ai viaggiatori di livello 3 emesso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e le direttive rivolte al personale dell'ambasciata e alle loro famiglie, non siamo più in grado di partecipare al torneo". Un avviso di livello 3 invita i cittadini statunitensi a riconsiderare i viaggi verso il Paese a causa di rischi per la sicurezza.

Un contesto internazionale sempre più teso

La situazione in Medio Oriente si è deteriorata da febbraio, quando attacchi attribuiti a Usa e Israele contro l'Iran hanno scatenato una risposta che ha colpito anche Paesi alleati di Washington nella regione. Da allora, numerosi eventi sportivi internazionali hanno subito ripercussioni: il Master Wta di tennis si disputa quest'anno a Indian Wells, in California, mentre il Gran Premio di Formula 1 a Jeddah, in Arabia Saudita, è stato annullato e il Gp del Bahrein è stato spostato in Malesia. Nelle ultime settimane, inoltre, si sono verificati attacchi quasi quotidiani con missili e droni attribuiti agli Houthi, alleati dell'Iran, contro l'Arabia Saudita, portando alla cancellazione di diversi eventi nella regione.

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Le conseguenze per il calcio giovanile

Il ritiro degli Stati Uniti priva il torneo di una delle squadre più competitive a livello giovanile. La Coppa del Mondo Under 17 rappresenta un palcoscenico importante per i giovani talenti, e l'assenza della formazione a stelle e strisce sarà sicuramente notata. La Fifa non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma è probabile che vengano valutate soluzioni alternative per garantire la sicurezza di tutte le squadre partecipanti. Resta alta l'attenzione sulla situazione geopolitica, che continua a influenzare il calendario sportivo internazionale.

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