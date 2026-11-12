Meteo Italia, piogge intense e venti forti fino al weekend con allerta rossa in Toscana

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Una perturbazione atlantica investe il Centro Nord mentre il Sud resta inizialmente più riparato. Venerdì maltempo verso le regioni tirreniche, poi un fine settimana con schiarite e nuove piogge

L’Italia affronta una fase di maltempo che accompagnerà il Paese verso il fine settimana, con piogge diffuse, temporali e venti sostenuti. Giovedì 12 novembre il passaggio più intenso interesserà il Nord e parte delle regioni centrali, mentre venerdì le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto il Nordest e il versante tirrenico.

Particolare attenzione alla Toscana, dove è prevista un’allerta rossa su alcuni settori. Il weekend porterà un miglioramento al Nord, ma non una tregua generalizzata: al Centro Sud rimarranno condizioni instabili e domenica saranno possibili nuove precipitazioni.

Allerta meteo del 12 novembre, le regioni interessate

Per giovedì 12 novembre il quadro delle criticità prevede allerta rossa sul nordovest della Toscana, arancione in settori di tre regioni e gialla in nove regioni. I livelli possono variare all’interno dello stesso territorio regionale e in relazione al rischio considerato. Dipartimento della Protezione Civile

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Livello di allerta Territori interessati Rossa Settori nordoccidentali della Toscana Arancione Parte di Emilia Romagna, Liguria e Toscana Gialla Parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo e Molise; intero territorio di Umbria e Lazio

Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco, con rovesci intensi, attività elettrica e raffiche di vento. Sui crinali appenninici sono previste raffiche fino a burrasca forte, mentre lungo le coste esposte saranno possibili mareggiate. Dipartimento della Protezione Civile

Le allerte riguardano le possibili conseguenze dei fenomeni sul territorio, comprese criticità idrauliche e idrogeologiche. Per conoscere la situazione del proprio comune è necessario seguire gli aggiornamenti territoriali e le eventuali disposizioni locali.

Meteo giovedì 12 novembre, peggioramento al Nord e sulle regioni centrali

Nord, precipitazioni diffuse in spostamento verso est, verifica il Radar meteo Italia di InfoOggi.

La perturbazione atlantica porterà una giornata prevalentemente grigia e piovosa. I fenomeni interesseranno inizialmente il Nordovest, per estendersi progressivamente verso il Nordest entro sera.

Le precipitazioni potranno risultare persistenti e localmente intense. La ventilazione meridionale sarà sostenuta, con mari generalmente molto mossi.

Le temperature massime si manterranno intorno ai 10 o 12 gradi al Nordovest, raggiungendo circa 17 gradi a Trieste.

Centro e Sardegna, piogge dalla Toscana verso Umbria e Lazio

Il peggioramento coinvolgerà dapprima la Toscana, per raggiungere successivamente Umbria e Lazio, con piogge diffuse e locali rovesci intensi.

Le coste adriatiche resteranno relativamente più riparate, mentre sulle aree interne saranno possibili precipitazioni. In Sardegna le piogge del mattino lasceranno spazio a schiarite nel corso della giornata.

Soffieranno venti forti di Scirocco e Libeccio. Le massime saranno generalmente comprese tra 18 e 21 gradi nelle principali città.

Sud e Sicilia, nuvole e fenomeni più isolati

Al Sud il passaggio perturbato avrà inizialmente effetti meno marcati. La nuvolosità potrà essere estesa, con qualche pioggia sulla Campania e fenomeni locali nel pomeriggio sulle altre regioni peninsulari.

I venti meridionali manterranno i mari molto mossi, con condizioni localmente agitate sull’Adriatico.

Le temperature resteranno miti: massime intorno ai 17 gradi a Potenza e valori prevalentemente compresi tra 21 e 25 gradi nelle altre città.

Meteo venerdì 13 novembre, piogge al Nordest e sul versante tirrenico

Nord, miglioramento graduale e ingresso della Bora

Venerdì le precipitazioni si concentreranno soprattutto sul Nordest e sulla Liguria centro orientale. Al Nordovest si apriranno schiarite nel pomeriggio, seguite da un miglioramento anche sui settori orientali.

Entro sera è atteso l’ingresso della Bora sull’alto Adriatico, con raffiche intense. I mari resteranno molto mossi.

Le massime saranno in aumento, con valori indicativamente compresi tra 13 e 18 gradi.

Centro e Sardegna, ancora instabilità su Toscana Umbria e Lazio

Il tempo rimarrà perturbato sulle regioni centrali tirreniche, con piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Sul versante adriatico i fenomeni interesseranno soprattutto le aree interne, mentre in Sardegna saranno più irregolari.

Il Libeccio soffierà teso. Il mare attorno alla Sardegna potrà risultare agitato, mentre gli altri bacini saranno generalmente molto mossi.

Le temperature massime oscilleranno dai 15 gradi dell’Aquila ai 21 o 23 gradi di diverse città del Centro.

Sud, temporali in Campania e piogge serali verso la Calabria

La Campania sarà la regione meridionale maggiormente esposta alle precipitazioni, anche temporalesche. Altrove si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con condizioni inizialmente più asciutte.

In serata le piogge potranno raggiungere il Pollino e il Cosentino. I venti di Libeccio tenderanno a rinforzare, mantenendo i mari molto mossi.

Le massime saranno comprese tra circa 16 gradi a Potenza e 24 gradi a Bari e Palermo.

Meteo weekend, sabato più sole al Nord e domenica nuove piogge

Sabato 14 novembre, schiarite settentrionali e instabilità al Centro Sud

Lo spostamento della circolazione depressionaria verso sud favorirà un miglioramento al Nord, dove torneranno condizioni in prevalenza soleggiate.

Il Centro Sud peninsulare e la Sardegna resteranno invece esposti a una maggiore variabilità, con piogge alternate a pause asciutte e schiarite. Il miglioramento, quindi, non interesserà contemporaneamente tutta l’Italia.

Domenica 15 novembre, possibile nuovo peggioramento sul Tirreno

La tendenza per domenica indica il ritorno delle piogge su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. La distribuzione e l’intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti con l’avvicinarsi della giornata.

Nelle zone di pianura del Nordest saranno possibili gelate mattutine, soprattutto dove il cielo sereno e l’attenuazione del vento favoriranno il raffreddamento notturno.

Venti forti e mari agitati, attenzione anche lontano dalle piogge

Questa fase perturbata sarà accompagnata da un deciso rinforzo della ventilazione. Scirocco e Libeccio precederanno e accompagneranno il passaggio del fronte, mentre venerdì sera la Bora interesserà l’alto Adriatico.

La successione di correnti umide manterrà il tempo variabile anche dopo le prime schiarite. Per gli spostamenti sarà quindi utile considerare non soltanto la pioggia, ma anche raffiche, condizioni del mare e possibili criticità lungo i percorsi.

Nelle aree interessate dalle allerte è opportuno evitare sottopassi allagati, non avvicinarsi ai corsi d’acqua in piena e rispettare eventuali chiusure o limitazioni. Previsioni e livelli di allerta possono essere aggiornati nel corso della giornata in base all’evoluzione dei fenomeni.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e individuare le aree coinvolte dai fenomeni, consulta il Radar meteo Italia di InfoOggi. Le previsioni e i livelli di allerta vanno controllati negli aggiornamenti successivi, soprattutto in vista degli spostamenti.

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