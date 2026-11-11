Maxi sequestro di sigarette elettroniche a Torino: arrestato un uomo per contrabbando

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Un'operazione condotta dalla Questura di Torino ha portato all'arresto di un uomo per contrabbando di sigarette elettroniche e al sequestro di un ingente quantitativo di merce illegale. L'indagine, avviata nell'ambito dei controlli del territorio, ha permesso di smantellare un deposito destinato alla distribuzione illecita di dispositivi da inalazione.

Il controllo iniziale e le indagini

Tutto è partito da un controllo della Squadra volante nei confronti di due persone. Durante l'intervento, gli agenti hanno raccolto i primi elementi su una possibile commercializzazione illecita di sigarette elettroniche e sostanze stupefacenti. Gli approfondimenti successivi hanno consentito di individuare un'abitazione in un quartiere cittadino utilizzata come magazzino per la merce da immettere sul mercato.

La perquisizione e il sequestro

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovando all'interno dell'immobile 695 sigarette elettroniche monouso di varia tipologia. Dai primi accertamenti è emerso che i prodotti provenivano dall'estero, riportavano indicazioni in lingua straniera e erano pronti per essere venduti in Italia in violazione delle normative vigenti. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 10mila euro in contanti e diverse bustine contenenti sostanze solide e vegetali, risultate in parte positive ai test preliminari per cannabinoidi.

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Le conseguenze legali

L'uomo è stato arrestato per contrabbando e dovrà rispondere delle accuse davanti all'autorità giudiziaria. L'operazione rientra in un più ampio piano di contrasto al commercio illegale di prodotti da inalazione, un fenomeno in crescita che preoccupa per i rischi sanitari e per la violazione delle regole sul mercato.

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