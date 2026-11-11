Finta Guardia di Finanza rapinava imprenditori sulla Capurso Valenzano

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Un imprenditore di 42 anni è stato rapinato lo scorso 27 luglio lungo la strada provinciale 74 Capurso-Valenzano, in provincia di Bari, da tre individui che si erano finti appartenenti alla Guardia di Finanza. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei presunti autori, emessa dal GIP del tribunale di Bari su richiesta della Procura.

La dinamica della rapina

Secondo la ricostruzione, i tre malviventi, a bordo di un'auto con lampeggiante blu e paletta segnaletica e indossando pettorine con la scritta Gdf, hanno simulato un controllo di polizia. Dopo aver aggredito e bloccato la vittima, l'hanno immobilizzata stringendole i polsi con fascette da elettricista. Poi le hanno sottratto 20mila euro in contanti, decine di assegni bancari non trasferibili, un orologio e tre telefoni cellulari. L'uomo è stato costretto in uno stato di incapacità di agire e ha subito un danno patrimoniale rilevante.

Le indagini e l'arresto

Gli investigatori dei carabinieri di Valenzano e Bari hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato persone informate sui fatti. Fondamentali sono state le analisi biologiche sui reperti trovati a bordo dell'auto, eseguite dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma, che hanno permesso di individuare uno dei presunti rapinatori. L'uomo è accusato di rapina in concorso e ricettazione, con l'aggravante di aver agito con altre persone e di aver costretto la vittima in stato di incapacità.

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