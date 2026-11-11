Rai 2 BellaMa' sotto inchiesta: clima di tensione e minacce nel dietro le quinte

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La trasmissione BellaMa' di Rai 2, condotta da Pierluigi Diaco, è al centro di un'indagine interna avviata dalla Rai. La decisione è arrivata dopo l'inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto le testimonianze di ex concorrenti e collaboratori, facendo emergere un clima di insulti, umiliazioni e minacce dietro le quinte del programma.

Le testimonianze e l'audio fuori onda

Secondo quanto riportato, una giovane ex concorrente ha dichiarato di essere stata minacciata di compromettere la propria carriera e di essere stata costretta a chiedere scusa in ginocchio. Inoltre, è stato diffuso un audio fuori onda in cui il conduttore urla frasi come "Bestie" e "Vi faccio neri" rivolgendosi ai ragazzi del cast. Questi episodi hanno suscitato scalpore e indignazione, portando la Rai a prendere provvedimenti.

Le polemiche precedenti

Queste rivelazioni arrivano dopo le polemiche suscitate dall'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, durante la quale Diaco gli aveva rivolto domande personali e invasive sulle sue preferenze e sulle sue esperienze sessuali. L'episodio aveva già sollevato critiche sullo stile del conduttore, e ora le nuove accuse gettano ulteriore ombra sul programma.

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L'indagine interna della Rai

La Rai ha quindi deciso di avviare un'indagine interna per fare chiarezza su quanto emerso. L'obiettivo è verificare la veridicità delle testimonianze e accertare eventuali responsabilità. Il caso BellaMa' mette in luce ancora una volta il tema del rispetto e delle condizioni di lavoro all'interno dei programmi televisivi, sollevando interrogativi su quali siano i limiti da non superare nella gestione del personaggio e del cast.

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