Calafiori carica l'Italia: testa e cuore per battere la Francia a San Siro

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Alla vigilia del match di Nations League tra Italia e Francia, in programma a San Siro, il difensore azzurro Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida. Il giocatore dell'Arsenal ha sottolineato come l'atteggiamento sarà decisivo: "San Siro pieno ci aiuterà e basta, non si può prendere alla leggera la Francia. Serviranno tanta testa e tanto cuore".

L'importanza dei risultati recenti

Calafiori ha poi aggiunto: "I recenti risultati positivi aiutano, sarà un test importante. La partita d'andata è stata positiva e siamo usciti a testa alta". Il difensore ha poi parlato della possibilità di marcare Olise: "Innanzitutto, spero di giocare. Poi c'è poco da studiare e guardare, è emozionante sfidare certi campioni. Sarà un bel test personale".

L'assenza di Mbappé e la concentrazione sull'Italia

Infine, sollecitato dalla stampa francese sulla probabile assenza di Kylian Mbappé, Calafiori ha risposto: "Cambia poco, sarà comunque una partita complicata. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi". Un messaggio chiaro: l'Italia non si distrae e punta a fare la sua partita, consapevole delle proprie forze e del sostegno del pubblico di San Siro.

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