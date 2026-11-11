Sinner e l'intervento alle tonsille: il campione svela il segreto della sua riabilitazione

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Jannik Sinner ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento alle tonsille qualche settimana fa. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista italiano in un video della serie Jannik Sinner Unfiltered, pubblicato sul suo canale YouTube. Nel terzo episodio, interamente dedicato alla sua riabilitazione, il campione ha spiegato: "Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta".

Un percorso di recupero sotto i riflettori

Il video mostra sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il duro lavoro per tornare in campo, aspetti che raramente vengono ripresi dalle telecamere. La scelta di condividere questo momento personale offre ai fan uno sguardo autentico sulla preparazione atletica e sulla determinazione di Sinner. L'intervento alle tonsille ha comportato una significativa perdita di peso, ma il tennista sta già lavorando per recuperare la forma migliore.

Le parole del campione

Con la consueta schiettezza, Sinner ha ammesso le difficoltà del post-operatorio, sottolineando però la sua volontà di trasformare questo ostacolo in un'opportunità per crescere. "Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima", ha dichiarato, lasciando intendere che la decisione di operarsi in questo periodo sia stata ponderata per non compromettere gli impegni agonistici futuri. I tifosi attendono con ansia il suo ritorno, certi che il numero uno azzurro saprà sorprendere ancora.

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