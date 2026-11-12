Davide Zicchinella torna in Burkina Faso, al via la quinta missione di solidarietà

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Dieci giorni di missione per il medico ed ex sindaco di Simeri Crichi, che rinnova il proprio impegno accanto alle comunità locali e invita a riscoprire il valore della condivisione

Davide Zicchinella, medico ed ex sindaco di Simeri Crichi, torna in Burkina Faso per il quinto anno consecutivo. Una nuova partenza che conferma la continuità del suo impegno solidale e la volontà di dedicare tempo, competenze e risorse personali alle persone che vivono situazioni di difficoltà.

La missione 2026 durerà dieci giorni. Ad accompagnarla è un pensiero che racchiude il significato di questa esperienza: «Riaprire le porte del cuore». Un invito a mettersi in ascolto e ad affrontare l’incontro con gli altri attraverso la disponibilità e la partecipazione.

Dieci giorni di missione tra bisogni e condivisione

Nel racconto di Zicchinella, il ritorno in Africa porta con sé la consapevolezza delle tante necessità da affrontare. Disuguaglianze, privazioni e ingiustizie rendono ogni intervento una risposta parziale a problemi molto più ampi, ma questo non diminuisce il valore della presenza.

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L’obiettivo è offrire un contributo concreto durante i giorni della missione, sapendo che anche un aiuto circoscritto può avere un significato per chi lo riceve.

La sua testimonianza richiama così un aspetto essenziale della solidarietà internazionale: dietro ogni bisogno ci sono persone, storie e relazioni. Conoscerle da vicino significa andare oltre la distanza e lasciarsi coinvolgere dalle loro condizioni di vita.

Cinque anni di impegno e circa diecimila euro di risorse personali

Partecipare a una missione richiede energie e disponibilità che vanno oltre il viaggio. Zicchinella parla di un investimento fisico, mentale, familiare ed economico sostenuto nel corso degli anni.

Includendo questa nuova esperienza, le risorse economiche messe personalmente a disposizione raggiungono circa diecimila euro complessivi in cinque anni.

Il suo percorso si inserisce in un impegno condiviso: oltre cinquanta missionari si sono alternati negli ultimi cinque anni, contribuendo con la propria presenza alle attività sul posto. Un’esperienza collettiva che trova nella partecipazione di ciascuno la possibilità di proseguire.

Il valore umano di ciò che si riceve

Tra le riflessioni più intense del suo messaggio c’è il rapporto tra quanto viene offerto e quanto si riceve. Zicchinella racconta di aver ritrovato, negli incontri vissuti durante le missioni, un valore umano molto più grande delle risorse dedicate.

Descrive relazioni capaci di riportare al centro l’essenzialità dei sentimenti, lontano dalle convenzioni e dalle apparenze. È anche in questa dimensione di reciprocità che si comprende il senso del suo ritorno: aiutare significa entrare in relazione, condividere un tratto di strada e lasciarsi arricchire dall’incontro.

Un esempio di solidarietà che merita di essere condiviso

Scelte come quella di Davide Zicchinella meritano di essere raccontate e condivise, perché mostrano come la vicinanza agli altri possa tradursi in azioni concrete. Ripartire per cinque anni consecutivi significa dare continuità a una scelta, trovandole spazio tra responsabilità professionali, familiari e personali.

Di persone disposte a mettersi in gioco con questa costanza ce ne vorrebbero molte di più. Il valore del suo esempio sta anche nel ricordare che ognuno può contribuire secondo le proprie possibilità, mettendo a disposizione tempo, capacità o risorse.

La quinta missione in Burkina Faso comincia con questo spirito. Zicchinella ha annunciato che condividerà aggiornamenti sull’esperienza, accompagnando la partenza con il saluto «Barakà» e con l’augurio «Che Dio sia con noi».

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