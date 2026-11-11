Robert Sanchez illeso dopo un incidente al Nürburgring con la sua Ferrari

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Un pomeriggio di passione per i motori si è trasformato in un episodio da brivido per Robert Sanchez, estremo difensore del Como, attualmente in prestito dal Chelsea. Il portiere spagnolo, grande appassionato di auto sportive, lunedì scorso ha avuto un incidente al volante di una Ferrari sul circuito tedesco del Nürburgring, uno dei tracciati più impegnativi al mondo. La notizia è stata riportata dal tabloid britannico The Sun, che ha pubblicato anche alcune immagini della vettura gravemente danneggiata nella parte anteriore.

Secondo la ricostruzione, Sanchez avrebbe perso il controllo dell'auto all'altezza della celebre curva Karussell. Un testimone presente sul posto ha riferito che il giocatore avrebbe affrontato la curva a una velocità troppo elevata, finendo per schiantarsi contro le barriere. Nonostante la violenza dell'impatto, il portiere è uscito illeso dall'abitacolo: "È sceso come se non fosse successo nulla e ha iniziato a raccogliere i pezzi dell'auto", ha raccontato l'uomo. "Era vestito con abiti normali e aveva il casco da corsa, che non si è tolto per un bel po'. Sembrava volesse mantenere l'anonimato".

La passione per i motori e la collezione di auto

Robert Sanchez non è nuovo a questo tipo di esperienze: il portiere è un vero appassionato di automobili e possiede una collezione che include Suv di lusso, rarità giapponesi, classiche europee e bolidi preparati per la pista. Proprio una di queste vetture, sulla cui carrozzeria compare il suo nome, sarebbe stata protagonista dell'incidente al Nürburgring. Nonostante la paura, per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche per il giocatore, che ha potuto lasciare il circuito con le proprie gambe.

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Le condizioni del portiere e il futuro nel Como

L'incidente non avrà ripercussioni sulla carriera sportiva di Sanchez, che ha già ripreso ad allenarsi con il Como in vista dei prossimi impegni di campionato. La società lariana non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma l'episodio non sembra destare preoccupazione. Il portiere spagnolo è uno dei punti fermi della squadra e la sua esperienza sarà fondamentale per il prosieguo della stagione.

L'incidente al Nürburgring rappresenta solo un spavento per il numero uno del Como, che potrà continuare a coltivare la sua passione per i motori, magari con maggiore prudenza. La sua avventura tedesca si è conclusa senza danni fisici, ma con una Ferrari decisamente malconcia e tanta paura.

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