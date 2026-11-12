Frosinone, controllo del territorio: denunciato 46enne con motosega e arnesi da scasso
Nel pomeriggio di oggi, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. L'accusa è di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
L’intervento in via Fedele Calvosa
Intorno alle 13:50, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l'uomo camminare a piedi con una motosega di colore arancione in mano. Insospettiti, hanno deciso di fermarlo per identificarlo. L'uomo ha giustificato la presenza dell'attrezzo sostenendo di aver appena terminato dei lavori di giardinaggio.
Le spiegazioni, però, sono apparse da subito poco credibili: il motore della motosega era completamente freddo, l'abbigliamento indossato non era adatto a lavori manuali e l'uomo non è stato in grado di indicare con precisione dove e quando avesse acquisito il macchinario.
Il ritrovamento degli arnesi da scasso
Approfondendo gli accertamenti, anche alla luce dei numerosi precedenti specifici a suo carico, gli agenti hanno perquisito il borsello a tracolla, trovando e sequestrando due spessimetri rudimentali in metallo sagomato e il componente di una forbice da barbiere, ritenuti idonei a forzare serrature. La motosega e gli altri strumenti sono stati posti sotto sequestro.
Le conseguenze per l'uomo
Al termine delle formalità di rito, l'uomo – residente in un comune limitrofo – è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati contestati. Nei suoi confronti è stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per l'emissione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone.
È doveroso ricordare che l'indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.
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