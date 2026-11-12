Sgombero dei Bilancioni a Fiumicino: operazione interforze riporta legalità

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Nella mattinata odierna, le forze dell'ordine hanno dato il via a un'operazione di sgombero dei sette storici Bilancioni a Fiumicino, pianificata e coordinata dalla Questura di Roma. L'intervento, eseguito con il concorso di contingenti della forza pubblica, attua le determinazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma.

Le attività di liberazione, disposte con ordinanza del Questore di Roma, hanno permesso di ripristinare la legalità in strutture che per anni sono state occupate senza titolo, adibite a dimora privata e a centri di aggregazione, anche di matrice antagonista. L'operazione è stata guidata dalla Dirigente del Commissariato di P.S. Fiumicino.

Modalità dell'intervento e messa in sicurezza

L'azione ha previsto una mirata cinturazione dell'area, con l'impiego anche dei reparti ippomontati della Questura di Roma a tutela della zona dell'arenile prospiciente il sito. Successivamente, si è proceduto alla messa in sicurezza delle strutture: la società gerente, in sinergia con il Comune di Fiumicino, ha provveduto al sigillo dei sette Bilancioni e all'installazione di dispositivi di allarme antintrusione, che consentiranno un immediato intervento delle forze dell'ordine in caso di tentativi di occupazione. Il sito sarà inoltre affidato a operatori di vigilanza privata incaricati dalla società gerente.

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Monitoraggio e supporto

Per garantire la copertura dell'area e delle vie di accesso, sono stati schierati droni in dotazione all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e il I Reparto Volo della Polizia di Stato, che hanno assicurato un monitoraggio aereo. Determinante è stato anche il supporto della Polizia locale del Comune di Fiumicino per la regolazione della mobilità urbana.

Al termine delle operazioni, tutte le strutture sono state riconsegnate alla società di gestione. Le istituzioni mantengono alta l'attenzione sulle condizioni di illegalità nel territorio provinciale, con interventi mirati a porre fine all'utilizzo sine titulo di immobili sottratti da lungo tempo ai legittimi proprietari.

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