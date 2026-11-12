Polizia locale in Calabria nuovi mezzi e formazione per rafforzare i servizi nei Comuni

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La Regione punta sull’aggiornamento degli agenti e sul rinnovo delle dotazioni operative. Montuoro annuncia un avviso per i veicoli ecosostenibili entro la fine del 2026

La Polizia locale in Calabria si prepara a nuovi interventi su formazione, mezzi e strumenti di lavoro. L’assessore regionale Antonio Montuoro ha riunito alla Cittadella la struttura di coordinamento regionale, insieme ai rappresentanti dei Comandi dei capoluoghi e delle amministrazioni provinciali e metropolitane, per definire le prossime iniziative a sostegno dei servizi sul territorio. Regione Calabria

L’obiettivo è rendere i Comandi più efficienti attraverso competenze aggiornate e dotazioni adeguate, migliorando la capacità dei Comuni di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Formazione degli agenti appuntamento il 24 novembre

Il 24 novembre 2026, alla Cittadella regionale, si terrà la giornata conclusiva del percorso di aggiornamento professionale dedicato agli operatori. Sono previste la consegna degli attestati e la distribuzione ai Comandi dei prontuari sulle violazioni al Codice della strada. Regione Calabria

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La formazione rappresenta un investimento sulla qualità del servizio: preparazione e strumenti di consultazione possono aiutare gli agenti ad affrontare con maggiore precisione le situazioni operative. Il confronto tra Comandi offre inoltre l’opportunità di condividere esperienze e soluzioni organizzative.

Mezzi ecosostenibili previsto un avviso per i Comuni

Tra le misure annunciate figura un avviso pubblico per il cofinanziamento dell’acquisto di mezzi ecosostenibili, destinati alla Polizia locale. La pubblicazione è prevista entro la fine del 2026. Si tratta quindi di un intervento annunciato, per il quale occorrerà attendere l’avviso prima di conoscere le condizioni di accesso. Regione Calabria

Il rinnovo dei veicoli punta a migliorare l’efficienza degli spostamenti di servizio e a ridurne l’impatto ambientale. Per le amministrazioni interessate sarà fondamentale verificare, alla pubblicazione del bando, requisiti, spese ammissibili e modalità di partecipazione.

Strumenti digitali allo studio per supportare i Comandi

La Regione sta valutando anche strumenti digitali e applicazioni specialistiche per agevolare la consultazione delle norme e delle informazioni operative. Queste ulteriori forme di sostegno sono ancora in fase di valutazione. Regione Calabria

L’utilità di tali soluzioni riguarda soprattutto la possibilità di accedere più rapidamente a indicazioni aggiornate durante il lavoro. Affiancare la tecnologia alla preparazione professionale può contribuire a semplificare le attività e migliorare l’organizzazione dei servizi.

Festa della Polizia locale Reggio Calabria candidata a ospitare l’evento

Nel confronto regionale si è discusso anche della Festa della Polizia locale, prevista per il 20 gennaio 2027. Reggio Calabria ha manifestato la disponibilità a ospitarla, con il coinvolgimento dei Comandi comunale e metropolitano. La sede resta da confermare dopo le verifiche organizzative e logistiche. Regione Calabria

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