Furti nei cimiteri di Cremona: identificato il responsabile di almeno 15 colpi

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Un'indagine lunga e meticolosa condotta dai Carabinieri della Stazione di Robecco d'Oglio ha permesso di identificare il presunto autore di una serie di furti ai danni di sepolture nei cimiteri di Corte de' Cortesi con Cignone e della frazione di Cignone, in provincia di Cremona. L'uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cremona con le accuse di furto aggravato, danneggiamento continuato e vilipendio di tombe.

Un fenomeno odioso che ha turbato la comunità

Tra la fine dell'estate e l'autunno, almeno quindici episodi di saccheggio e profanazione hanno colpito i luoghi sacri del cremonese. Ignoti hanno asportato arredi funerari, decorazioni e accessori in rame e ottone dalle sepolture. Le denunce presentate da otto cittadini, che recandosi a visitare i propri cari defunti hanno scoperto con amarezza i danni, hanno dato il via alle indagini. Episodi che non hanno causato soltanto un danno materiale, ancora da quantificare, ma soprattutto un profondo turbamento morale nella comunità locale, per la violazione della sacralità dei luoghi.

Le indagini: videosorveglianza e lettori targhe

Di fronte a un fenomeno particolarmente odioso per la sensibilità collettiva, i Carabinieri hanno avviato una serrata attività investigativa, combinando il presidio del territorio con l'approfondimento informativo. I militari hanno sviluppato un'accurata ricostruzione indiziaria basata sull'incrocio dei dati: sono state esaminate ore di registrazioni estrapolate dagli impianti di videosorveglianza comunale e analizzati sistematicamente i transiti registrati dai lettori targhe installati lungo le arterie stradali di accesso ai paesi. Il certosino lavoro di raccordo tra gli orari delle incursioni e il monitoraggio dei veicoli sospetti in transito nell'arco temporale compreso tra fine agosto e fine ottobre ha consentito di stringere il cerchio attorno al presunto autore. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato deferito in stato di libertà.

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Un risultato grazie alla collaborazione tra territorio e tecnologia

L'operazione dimostra come l'integrazione tra controllo del territorio e strumenti tecnologici avanzati possa essere determinante per risolvere anche casi complessi. La comunità di Corte de' Cortesi con Cignone e Cignone può ora tirare un sospiro di sollievo: il responsabile dei furti nei cimiteri è stato identificato e dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia. Resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine per prevenire simili episodi e tutelare la quiete dei luoghi di riposo eterno.

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