Fondi per il Natale a Catanzaro, Celia chiede unità contro la spoliazione del capoluogo

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“C'è un punto in cui la critica politica non basta più, in cui bisogna chiamare le cose con il loro nome: Catanzaro, capoluogo di regione, viene sistematicamente spogliata. Lo afferma in una nota stampa il consigliere comunale del Gruppo Misto Fabio Celia che aggiunge: “Mentre altrove i fondi arrivano a pioggia, per eventi, per opere, per cartelloni, per vetrine, qui si deve elemosinare persino 200mila euro per un Natale dignitoso.

Non per un'opera faraonica, non per un lusso, ma per accendere le luci, per dare un motivo ai cittadini per uscire, per stare insieme, per sentirsi parte di una città che esiste. E la cosa più amara è che bisogna chiederli, con carta e penna, come se il capoluogo fosse l'ultimo della fila.

Reggio Calabria li ha avuti. Catanzaro deve sperare di averli. Questa non è equità, questa è una gerarchia decisa altrove. Il capoluogo, sottolinea Celia, è sempre più abbandonato. Non è una sensazione, è quello che si vede camminando: servizi ridotti all'osso, bilanci strangolati, progetti che restano sulla carta, mentre il baricentro decisionale e finanziario si sposta sempre più lontano da Palazzo De Nobili.

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Tutto questo nel silenzio dei consiglieri regionali di sinistra, un esercito di maggiordomi.

E qui non è più questione di destra o sinistra, di maggioranza o opposizione, di simpatie per Fiorita o per qualcun altro. Questa è una questione di dignità territoriale.

Contro questo strapotere che decide chi merita e chi deve aspettare, serve ora un passo diverso: unirsi. Unirsi anche tra anime diverse, anche tra chi la pensa in modo opposto su tutto il resto, ma che su questo non può dividersi.

Se Catanzaro perde anche il Natale, se perde anche il diritto a essere trattata come capoluogo, allora ha perso molto più di un finanziamento. Ha perso il rispetto che le spetta.

Occhiuto e Cannizzaro, conclude la nota, devono capire una cosa semplice: Catanzaro non è una periferia della Regione. Catanzaro e’ la Regione e non co sta a guardare i fondi passare altrove mentre la sua gente resta al buio”.

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