Cerca

Cronaca Calabria Crotone

Incidente in parapendio a Sovereto, 58enne recuperato su una scogliera

Redazione
Condividi:
Incidente in parapendio a Sovereto, 58enne recuperato su una scogliera
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Un intervento complesso in una zona impervia ha impegnato i Vigili del Fuoco di Crotone e i soccorritori. Sul posto anche l’elisoccorso del 118

Un uomo di 58 anni è stato recuperato dopo un incidente in parapendio in località Sovereto, nel Crotonese. Il cinquantottenne è stato individuato su una scogliera, in un tratto particolarmente difficile da raggiungere, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone insieme agli altri operatori del soccorso.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver contribuito all’accaduto, ma la dinamica dell’incidente e le cause restano da chiarire.

Il recupero nella zona impervia di Sovereto

La posizione dell’uomo ha reso particolarmente delicate le operazioni di ricerca e recupero. La conformazione della scogliera impediva ai mezzi di soccorso di raggiungere direttamente il punto in cui si trovava il cinquantottenne, complicando l’avvicinamento delle squadre.

La principale difficoltà è stata quindi legata all’accessibilità dell’area: un tratto di costa nel quale gli spostamenti dei soccorritori e il recupero della persona richiedevano particolare attenzione.

L’intervento congiunto e il supporto dell’elisoccorso

Alle attività hanno partecipato, insieme ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, chiamato a supportare le operazioni in un contesto reso complesso dalle caratteristiche del territorio.

Il lavoro coordinato delle squadre ha consentito il recupero dell’uomo. Non sono state rese note informazioni sulle sue condizioni di salute, sulle eventuali lesioni riportate o su un successivo trasferimento in ospedale.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
incidente-parapendio-crotone vigili-del-fuoco-crotone recupero-sovereto elisoccorso-118 soccorso-zona-impervia

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 19. Oggi sono analizzate 10 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza