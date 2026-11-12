Incidente in parapendio a Sovereto, 58enne recuperato su una scogliera

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Un intervento complesso in una zona impervia ha impegnato i Vigili del Fuoco di Crotone e i soccorritori. Sul posto anche l’elisoccorso del 118

Un uomo di 58 anni è stato recuperato dopo un incidente in parapendio in località Sovereto, nel Crotonese. Il cinquantottenne è stato individuato su una scogliera, in un tratto particolarmente difficile da raggiungere, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone insieme agli altri operatori del soccorso.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver contribuito all’accaduto, ma la dinamica dell’incidente e le cause restano da chiarire.

Il recupero nella zona impervia di Sovereto

La posizione dell’uomo ha reso particolarmente delicate le operazioni di ricerca e recupero. La conformazione della scogliera impediva ai mezzi di soccorso di raggiungere direttamente il punto in cui si trovava il cinquantottenne, complicando l’avvicinamento delle squadre.

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La principale difficoltà è stata quindi legata all’accessibilità dell’area: un tratto di costa nel quale gli spostamenti dei soccorritori e il recupero della persona richiedevano particolare attenzione.

L’intervento congiunto e il supporto dell’elisoccorso

Alle attività hanno partecipato, insieme ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, chiamato a supportare le operazioni in un contesto reso complesso dalle caratteristiche del territorio.

Il lavoro coordinato delle squadre ha consentito il recupero dell’uomo. Non sono state rese note informazioni sulle sue condizioni di salute, sulle eventuali lesioni riportate o su un successivo trasferimento in ospedale.

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