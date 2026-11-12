Baldini e l'Under 21: un legame speciale tra campo e spensieratezza

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Alla vigilia dell'amichevole contro la Francia Under 21, in programma domani a Laval, il commissario tecnico Silvio Baldini ha voluto raccontare ancora una volta il rapporto speciale che lo lega ai suoi ragazzi. Un gruppo già qualificato per gli Europei di categoria, ma soprattutto una vera e propria famiglia, come sottolineato dallo stesso allenatore.

Un paragone affettuoso: il ritorno a casa degli emigranti

Per spiegare l'emozione che prova nel guidare gli azzurrini, Baldini ha scelto un'immagine semplice e potente: quella di chi lavora lontano da casa e, al rientro, trova festa e armonia. «Quando vedo questi ragazzi provo le stesse emozioni», ha spiegato il tecnico, mettendo in luce l'importanza dei legami umani all'interno dello spogliatoio. Un clima sereno che, secondo Baldini, è la base di ogni successo sportivo.

Professionisti sul campo, ragazzi spensierati fuori

Il ct ha poi elogiato la capacità dei suoi giocatori di distinguere nettamente i due momenti: la serietà dell'allenamento e la leggerezza del tempo libero. «Sono speciali nel saper distinguere tra la professionalità del lavoro in campo e il divertimento fuori», ha aggiunto. Le regole ci sono, ma la numero uno resta «quella dell'allegria: voglio vederli scherzare e ridere». E conclude con una frase che sa di affetto paterno: «Per me sono un dono divino».

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Turnover in vista per le due sfide ravvicinate

Sul fronte tecnico, Baldini ha fatto il punto sulla condizione della squadra in vista del doppio impegno: l'amichevole con la Francia e la successiva sfida con il Belgio. «Si sono allenati tutti bene», ha assicurato. «Abbiamo due gare ravvicinate con poco tempo per recuperare: valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita o lasciare un blocco per Laval e un altro per la sfida con il Belgio». Una gestione oculata delle energie, dunque, per un gruppo che continua a crescere sotto la guida di un allenatore capace di unire competitività e valori autentici.

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