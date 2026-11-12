Wanda Ferro, sicurezza urbana in Calabria: in arrivo 644mila euro per sei città

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Nuovi finanziamenti per sei città calabresi destinati alla polizia locale, alle tecnologie per il controllo del territorio e ai progetti di legalità e inclusione sociale

La sicurezza urbana in Calabria può contare su circa 644mila euro di nuove risorse, assegnate a sei città attraverso il Fondo del Ministero dell’Interno per il potenziamento delle iniziative in materia. I finanziamenti si aggiungono ai 278mila euro già previsti per Reggio Calabria, portando il totale complessivo a 921.500 euro.

A comunicare la ripartizione è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che illustra le opportunità offerte dal decreto interministeriale del 10 novembre 2026, firmato dai ministri Matteo Piantedosi e Giancarlo Giorgetti.

Il provvedimento distribuisce l’incremento nazionale di 32 milioni di euro disposto per il 2026, facendo salire la dotazione del Fondo da 25 a 57 milioni di euro.

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Come sono distribuiti i finanziamenti tra le città calabresi

Le nuove assegnazioni interessano Reggio Calabria, Catanzaro, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Cosenza e Crotone. La quota più consistente è destinata a Reggio Calabria, che riceve 356mila euro aggiuntivi.

Comune Nuove risorse assegnate Reggio Calabria 356.000 euro Catanzaro 70.000 euro Corigliano-Rossano 61.000 euro Lamezia Terme 55.000 euro Cosenza 53.000 euro Crotone 48.500 euro Totale 643.500 euro

Considerando anche i 278mila euro già previsti, le risorse complessivamente indicate per Reggio Calabria raggiungono 634mila euro.

Polizia locale e controllo del territorio tra gli interventi finanziabili

Il decreto amplia le possibilità di utilizzo dei fondi da parte dei Comuni. Una delle principali aree di intervento riguarda il rafforzamento dei servizi della polizia locale, con la possibilità di finanziare il lavoro straordinario, i turni notturni e le indennità per i servizi esterni.

Le amministrazioni potranno inoltre acquistare nuove dotazioni tecnologiche per il controllo del territorio. L’obiettivo è sostenere l’organizzazione dei servizi e mettere a disposizione strumenti utili alle attività di prevenzione.

Tra gli impieghi previsti rientrano anche i sistemi di illuminazione pubblica intelligente, inserendo la gestione degli spazi cittadini tra gli ambiti su cui costruire i progetti di sicurezza urbana.

Legalità nelle scuole e prevenzione del disagio sociale

I finanziamenti potranno sostenere anche progetti nelle scuole dedicati alla promozione della legalità, al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e all’uso consapevole degli spazi pubblici.

Accanto a queste attività, il provvedimento prevede iniziative di inclusione e mediazione sociale, finalizzate a prevenire situazioni di marginalità e disagio.

Si delinea quindi un insieme di interventi che affianca il presidio del territorio alle attività educative e sociali. Per i Comuni, la progettazione rappresenta l’occasione per individuare le esigenze locali e collegare il lavoro della polizia locale alle azioni rivolte alle scuole e alle comunità.

Progetti alle Prefetture entro trenta giorni dalla pubblicazione

Per accedere alle risorse, i Comuni interessati potranno presentare i propri progetti alle Prefetture entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dell’Interno. Le proposte saranno successivamente sottoposte a valutazione e approvazione.

Il termine decorre dunque dalla pubblicazione del provvedimento, e non dalla data della firma.

Secondo quanto illustrato da Wanda Ferro, la finalità è offrire un sostegno concreto ai sindaci nelle attività di prevenzione e sicurezza urbana, rafforzando la collaborazione tra amministrazioni locali, Prefetture e Forze di polizia.

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