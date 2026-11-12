Autosospensione del legale Figc nel caso Galliani: tensioni e conflitti di interessi

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In un clima di crescente tensione, Valerio Pescatore, l'avvocato incaricato dalla Figc per difendersi nel contenzioso promosso da Adriano Galliani sulla nomina della commissione di verifica delle candidature, ha deciso di autosospendersi dal suo ruolo di componente del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. La notizia, appresa dall'ANSA, arriva alla vigilia dell'udienza del Tribunale Federale Nazionale (TFN) che domani dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato da Galliani, candidato alla presidenza della federazione calcistica insieme a Giovanni Malagò, in vista dell'assemblea elettiva del 14 dicembre.

La scelta di Pescatore è stata motivata dalla necessità di tutelare sia la Figc che il Coni, dopo le polemiche sollevate nelle ultime ore circa un presunto conflitto di interessi e l'incompatibilità tra il ruolo di difensore di una delle parti in causa e quello di giudice dell'organismo di giustizia sportiva. La vicenda mette in luce le possibili sovrapposizioni di incarichi all'interno del sistema sportivo italiano, un tema delicato che potrebbe avere ripercussioni sul processo decisionale.

Il contesto del ricorso e le prossime tappe

Il ricorso di Galliani riguarda la composizione della commissione che valuta le candidature alla presidenza della Figc. La decisione del TFN, attesa per domani, sarà cruciale per definire le regole dell'imminente tornata elettorale. L'autosospensione di Pescatore rappresenta un tentativo di disinnescare le criticità sollevate, ma non chiude il dibattito sull'opportunità di cumulare ruoli di difesa e di giudizio in ambito sportivo.

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Reazioni e implicazioni per la governance sportiva

La vicenda ha acceso i riflettori sulla trasparenza e sull'integrità delle procedure all'interno delle istituzioni sportive. Mentre si attende la pronuncia del tribunale, resta alta l'attenzione su come verrà gestito il caso e sulle eventuali ricadute per il futuro della federazione. L'auspicio è che la giustizia sportiva possa operare in modo imparziale, garantendo equità e rispetto delle regole.