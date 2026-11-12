Controlli straordinari a Santa Maria Capua Vetere, bici elettriche modificate finite sotto sequestro

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Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato nella serata di ieri le aree più frequentate della movida di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'iniziativa, disposta dalla Questura e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, rientra nel dispositivo di prevenzione messo in campo dalla Polizia di Stato per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di aggregazione e lungo le principali arterie cittadine.

Numeri dell'operazione

Nel corso del servizio sono state identificate 139 persone e controllati 58 veicoli. Le verifiche si sono concentrate soprattutto su piazza Mazzini, piazza Matteotti, piazza Malatesta, la Villa Comunale, corso Aldo Moro, corso Garibaldi e piazza San Pietro, zone che nelle ore serali richiamano un elevato afflusso di cittadini, in particolare giovani.

Bici elettriche modificate sotto sequestro

Un capitolo specifico del controllo ha riguardato la circolazione delle biciclette a pedalata assistita. Gli agenti hanno individuato tre mezzi con i dispositivi di limitazione della velocità presumibilmente alterati, verosimilmente per aumentarne le prestazioni oltre i limiti previsti dalla normativa. Le biciclette sono state sottoposte a sequestro cautelare e saranno oggetto di accertamenti tecnici presso la Motorizzazione Civile, per verificare l'eventuale trasformazione delle loro caratteristiche in quelle tipiche dei ciclomotori. Qualora la conferma dovesse arrivare, scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada.

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Accertamenti sui conducenti

I tre conducenti, cittadini extracomunitari privi al momento del controllo di idonei documenti identificativi, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. Nel corso del servizio sono stati inoltre controllati due cittadini italiani sottoposti a misure di sorveglianza, entrambi con precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Un dispositivo per la sicurezza urbana

L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso i fenomeni che possono incidere sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità delle aree centrali. I servizi straordinari, coordinati dalla Questura di Caserta, proseguiranno nelle prossime settimane con l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e contrastare le condotte potenzialmente pericolose per cittadini e utenti della strada.