Rinnovato il protocollo Sport e Legalità dalla Polizia di Stato a Ragusa

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La Polizia di Stato e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Centro nazionale Rugby hanno ufficialmente rinnovato il protocollo Sport e Legalità, un'iniziativa rivolta agli istituti scolastici della provincia di Ragusa. La firma segna la continuazione di un progetto che utilizza i valori dello sport per promuovere il rispetto delle regole e la coscienza civile tra i giovani.

Un protocollo per la crescita civica

Il rinnovo è stato siglato dalla Questura di Ragusa e dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro, in collaborazione con il Libero Consorzio del Comune di Ragusa, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina, il Comitato FIR Sicilia, la Società Ragusa Rugby e i dirigenti scolastici. L'obiettivo è consolidare una rete istituzionale ed educativa che ha già dimostrato la sua efficacia nel biennio precedente.

I valori dello sport contro la devianza

L'iniziativa nasce con l'intento di utilizzare lo sport come strumento educativo privilegiato per prevenire fenomeni di devianza e avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Valori come il rispetto delle regole, il gioco di squadra e la lealtà sono al centro del progetto, che proseguirà con incontri formativi e attività sportive sul territorio. Questa sinergia tra scuola, sport e istituzioni rappresenta un modello virtuoso per la crescita civica degli studenti iblei.

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