SSC Bari, il club replica al Comitato: “Rispettati gli impegni e aperti al dialogo”

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La società biancorossa contesta la ricostruzione di un’inadempienza e spiega perché alcuni documenti non sono stati trasmessi. Confermata la disponibilità a confrontarsi con il sindaco e l’Amministrazione comunale.

La SSC Bari interviene dopo la decisione del Comitato di Garanzia di interrompere i propri lavori e respinge le contestazioni sulla gestione del confronto e sulla documentazione richiesta. In una nota, il club esprime rammarico per la conclusione del percorso e per le dichiarazioni rese nella giornata di oggi, ribadendo di non aver mai scelto di sottrarsi al dialogo.

La posizione della SSC Bari sui documenti richiesti

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La società ricostruisce le tappe del confronto, avviato con l’incontro del 17 ottobre e proseguito attraverso successive interlocuzioni. Secondo il club, a questi passaggi è seguita la trasmissione di documenti nelle giornate del 22 e del 28 ottobre.

La SSC Bari afferma di aver rispettato gli impegni assunti con la lettera del 15 giugno e di aver messo a disposizione la documentazione richiesta il 6 luglio. La società precisa di aver trattenuto soltanto alcuni atti: la loro consegna, sostiene, avrebbe potuto violare obblighi di riservatezza o esporre il club a possibili richieste di risarcimento.

Il Comitato di Garanzia, istituito per seguire gli aspetti economici e il percorso legato al futuro societario del Bari, aveva invece segnalato difficoltà nel proseguire il proprio mandato, lamentando la mancata disponibilità di informazioni ritenute necessarie. Le due parti hanno quindi fornito ricostruzioni diverse sull’effettivo svolgimento del confronto.

Le interlocuzioni con i potenziali investitori

Nel comunicato, il club conferma anche di essere aperto a valutare proposte di investitori interessati e affidabili. Le interlocuzioni, spiega la società, sono seguite direttamente dalla Proprietà e, in via non esclusiva, dagli advisor incaricati. La SSC Bari afferma di aver già comunicato queste modalità ai componenti del Comitato.

Il tema degli investitori si inserisce nel dibattito sul futuro del club e sulla possibile cessione della società, al centro del lavoro affidato ai garanti dal Comune.

La società: “Disponibili a proseguire il dialogo”

La SSC Bari respinge ogni accusa di inadempienza e, pur manifestando dispiacere per l’interruzione dei lavori del Comitato, rinnova la propria disponibilità a confrontarsi con il sindaco e con l’Amministrazione comunale.

L’obiettivo dichiarato dal club è riprendere il dialogo in un clima definito “sereno, equilibrato e costruttivo”. Resta ora da capire quali saranno i prossimi passaggi istituzionali e se ci saranno le condizioni per riaprire il confronto tra la società biancorossa e il Comitato.

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