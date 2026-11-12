Mercedes-Benz ferma gli investimenti in Germania: sindacati e costo del lavoro

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La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Mercedes-Benz ha deciso di congelare tutti gli investimenti nei propri stabilimenti tedeschi. La causa è lo stallo nei negoziati con i sindacati sulla riduzione dei costi di produzione. Un braccio di ferro che rischia di avere conseguenze pesanti sull'occupazione e sul futuro industriale della Germania.

Perché Mercedes-Benz ha sospeso gli investimenti

La casa automobilistica di Stoccarda punta a un taglio strutturale dei costi per restare competitiva in un mercato sempre più agguerrito, soprattutto nella transizione verso l'elettrico. Secondo quanto riportato da @ultimora24, l'azienda avrebbe bisogno di risparmi significativi per finanziare la ricerca e l'ammodernamento degli impianti. Tuttavia, l'assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori su salari, flessibilità e riduzione del personale ha portato alla decisione di bloccare ogni nuovo investimento nelle fabbriche tedesche.

Chiusura di impianti: scenari possibili

Mercedes-Benz sta valutando la chiusura di alcuni siti produttivi in Germania. Una misura drastica che, se confermata, segnerebbe un cambiamento epocale per un marchio simbolo dell'industria tedesca. Le fabbriche più esposte sarebbero quelle con volumi di produzione più bassi e costi unitari più elevati. Al momento non ci sono conferme ufficiali su quali stabilimenti potrebbero essere coinvolti, ma il sindacato IG Metall ha già annunciato mobilitazioni.

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Le reazioni dei sindacati e il contesto tedesco

I sindacati denunciano la decisione come un ricatto. Mercedes-Benz, dal canto suo, sostiene che senza un accordo sulla riduzione dei costi non ci siano le condizioni per investire. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per l'industria automobilistica tedesca, alle prese con la concorrenza cinese, i dazi e la transizione energetica. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra azienda e rappresentanti dei lavoratori, mentre cresce la preoccupazione per l'indotto.

La scelta di fermare gli investimenti in patria potrebbe avere ripercussioni anche sull'Italia, dove molte aziende forniscono componenti a Mercedes. Seguiremo gli sviluppi.

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