Esplosione a Bergamo: arrestato il 55enne per strage

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bergamo con l'accusa di strage per l'esplosione avvenuta lo scorso 5 ottobre in via Longo, nel capoluogo orobico. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Nell'esplosione rimasero ferite nove persone.
Le accuse e le condizioni
Secondo gli inquirenti, l'uomo, inquilino dell'appartamento in cui si è originata la deflagrazione, avrebbe causato l'esplosione in concorso con la moglie, anch'essa indagata. I due avrebbero manomesso l'impianto del gas in modo da far saturare gli ambienti. Attualmente l'arrestato versa in gravi condizioni insieme alla consorte.
Le indagini
Gli accertamenti tecnici hanno permesso di ricostruire la dinamica: la fuga di gas, provocata volontariamente, ha portato alla saturazione dei locali e alla successiva esplosione. Le autorità stanno valutando ulteriori responsabilità e la posizione della moglie.
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