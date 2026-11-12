L'Italia di rugby cambia volto per sfidare l'Argentina nel Nations Championship

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Il Nations Championship entra nel vivo e l'Italia si prepara ad affrontare l'Argentina sabato alle 12.40 allo Stadio Ferraris di Genova, nella quinta giornata del torneo e secondo turno delle Northern Emisphere Series. Il ct azzurro Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che scenderà in campo, con cinque cambi rispetto alla sfida con il Sudafrica. Allan prende il posto di Belloni ad estremo, Varney sostituisce Fusco come mediano di mischia, Zuliani e Vintcent entrano in terza linea al posto di Locatelli e Ortombina, mentre Fischetti torna titolare in prima linea.

Queste scelte sono state spiegate dallo stesso Quesada: "A inizio raduno alcuni giocatori sono arrivati non pronti per fare 80 minuti, o perché avevano avuto troppo minutaggio, come Vintcent e Varney, o perché ne avevano avuto troppo poco come Zuliani. Contro il Sudafrica avevamo cercato una squadra equilibrata, e lo abbiamo fatto anche ora, scegliendo il meglio per l'Argentina. Varney ha iniziato la stagione ad altissimo livello con il club ed è in grande forma: per noi è un'opportunità metterlo in campo. Quando abbiamo giocatori che possono coprire più ruoli, cerchiamo sempre di schierare sei avanti".

Il ct si aspetta un'avversaria determinata: "Mi immagino un'Argentina all'arrembaggio, che metterà tutta la sua aggressività fin dal primo minuto. E poi c'è il gioco aereo, che loro usano molto. Ci siamo preparati soprattutto sulla conquista, sulla difesa e sulla disciplina, i fattori che fanno vincere queste partite, ma vogliamo anche esprimere il nostro gioco. Non mi aspetto una partita totalmente pulita, perché nessuna delle due squadre arriva al 100%: la chiave sarà sfruttare ogni opportunità in una gara che potrebbe concederne poche a entrambe, e chi le sfrutterà meglio vincerà".

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Quesada ha poi aggiunto: "Anche con i Pumas ci aspettiamo tanto combattimento in fase di conquista. Ho grandissima fiducia in tutto il gruppo e nella sua capacità di esprimere in campo il lavoro svolto in questi giorni: la settimana scorsa avevamo lavorato bene, ma non siamo riusciti a portarlo in campo, e sono sicuro che possiamo fare molto meglio. Sarà indispensabile per competere contro questa Argentina. Sappiamo che con questa rotazione avremo una squadra pronta per questo weekend".

Infine, un'analisi dell'avversario: "I Pumas arrivano con più sconfitte del solito e hanno ricevuto critiche, manifestando delusione. Conosco bene quel gruppo e il loro carattere, quindi non ho dubbi che arriveranno determinatissimi e vorranno imporre il loro modo di fare la partita fin dall'inizio. Possiamo accettare una sconfitta pesante contro il Sudafrica, ma questo non significa che non potessimo fare meglio, e ci siamo preparati per farlo. Sappiamo che l'Argentina ha bisogno di una reazione. E se dovesse piovere non sarà la partita ideale né per loro né per noi, con tante situazioni sporche e tanta pressione, ma dobbiamo essere pronti a 'vincere' i momenti complicati".

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