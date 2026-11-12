Nations League: il Belgio espugna Izmir e sorpassa la Turchia 2-1

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La Nations League continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nella serata di Izmir, il Belgio ha conquistato una vittoria importante per 2-1 contro la Turchia, ribaltando un risultato che sembrava essersi messo male dopo appena venti minuti. Un successo che permette ai Diavoli Rossi di salire temporaneamente al secondo posto del gruppo A1, a quota punti identica all'Italia e alle spalle della capolista Francia.

Il vantaggio turco firmato Arda Guler

La partita si era messa in salita per gli uomini di Martinez quando, al 20' del primo tempo, il talento del Real Madrid Arda Guler ha sorpreso tutti con una punizione magistrale, impossibile da raggiungere per il portiere avversario. Un gol che ha acceso l'entusiasmo del pubblico di casa e che sembrava poter indirizzare la gara a favore della formazione turca.

La reazione del Belgio: De Bruyne e De Ketelaere

La reazione del Belgio è stata però immediata e concreta. Sette minuti dopo, al 27', Kevin De Bruyne ha trovato il pareggio con un colpo da fuoriclasse, riportando l'equilibrio sul campo. Passano solo tre minuti e al 30' arriva il sorpasso firmato da De Ketelaere, abile a sfruttare una difesa turca ancora confusa dopo il pareggio. In meno di dieci minuti, i Diavoli Rossi hanno cambiato il volto della partita.

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Le implicazioni per il gruppo A1

Con questa vittoria, il Belgio si porta così a ridosso delle posizioni di vertice del gruppo A1 di Nations League, raggiungendo temporaneamente l'Italia al secondo posto e mantenendo viva la corsa alla qualificazione. La squadra di Martinez dimostra ancora una volta di avere carattere e qualità, capaci di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Un finale di gara combattuto

Nel secondo tempo la Turchia ha provato a reagire con insistenza, cercando il pareggio, ma la difesa belga ha retto l'urto, portando a casa tre punti fondamentali in un girone tutt'altro che scontato. Una gara che conferma quanto sia equilibrato il gruppo A1 della Nations League, con tutte le squadre ancora in corsa per un posto al sole.

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