WTA Finals doppio Errani e Paolini chiudono il girone a punteggio pieno

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Non si ferma la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals in corso a Indian Wells. Le due tenniste italiane, già certe del primo posto nel Gruppo 2, hanno chiuso la fase a gironi con una vittoria convincente contro Ellen Perez e Demi Schuurs, imponendosi con il punteggio di 63 64 in un'ora e quindici minuti di gioco. Un successo che vale il settimo consecutivo nel circuito maggiore e conferma il momento di forma straordinario della coppia azzurra.

Il match, trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis, ha visto Errani e Paolini dominare fin dai primi scambi, mostrando grande intesa e solidità nei momenti chiave. Le avversarie hanno provato a reagire nel secondo set, ma la coppia italiana ha saputo gestire la pressione chiudendo i conti senza concedere nulla.

Un percorso netto verso le semifinali

Il cammino delle azzurre nelle WTA Finals è stato fin qui impeccabile: tre vittorie su tre nel girone, nessun set perso e la certezza del primo posto già maturata prima dell'ultimo incontro. Un risultato che assume un significato ancora più importante se si considera il percorso di qualificazione: il titolo conquistato a Tokyo nell'ultimo torneo utile ha permesso a Errani e Paolini di staccare il pass per la manifestazione riservata alle migliori otto coppie del mondo.

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La forza di un duo collaudato

La sintonia tra Sara Errani e Jasmine Paolini è ormai sotto gli occhi di tutti. L'esperienza della romagnola, specialista del doppio con un palmarès invidiabile, si è fusa alla potenza e all'entusiasmo della toscana, dando vita a una coppia capace di competere ai massimi livelli. Il settimo successo consecutivo nel circuito WTA è la testimonianza di una condizione psicofisica eccellente e di una chimica perfetta in campo.

Verso la semifinale con fiducia

Con il girone chiuso a punteggio pieno, le azzurre possono ora guardare con fiducia alle semifinali, dove affronteranno una delle coppie qualificate dall'altro raggruppamento. La strada verso il titolo è ancora lunga, ma le premesse per un finale da protagoniste ci sono tutte. Il tennis italiano femminile, ancora una volta, si conferma ai vertici del panorama internazionale.

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