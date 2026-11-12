Kimi Antonelli non si ferma: dopo il titolo mondiale vuole ancora vincere

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Kimi Antonelli, il più giovane campione del mondo di Formula 1, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Reduci dal trionfo iridato, il pilota italiano ha espresso tutta la sua voglia di continuare a vincere: "Ho ancora più fame di prima", ha dichiarato. La vittoria è una sensazione impagabile e Antonelli vuole riviverla il più possibile.

La fame di vittorie

Intervistato al Kursaal di San Marino, Antonelli ha spiegato che la fame di successi è addirittura aumentata: "Adesso in queste ultime gare per me è come se iniziasse la preparazione del 2027. L'obiettivo è finire bene quest'anno, magari con qualche altra vittoria, e ripartire molto forte il prossimo anno". Il pilota ha poi aggiunto: "È solo l'inizio: la fame c'è, il fuoco dentro c'è e sono contentissimo".

Gli obiettivi futuri e i rivali

Il campione emiliano ha le idee chiare sul futuro: continuare a vincere e confermarsi ai massimi livelli. Tra i rivali più temibili per la prossima stagione, Antonelli indica Max Verstappen: "Se devo scegliere un pilota che darà più problemi, sarà Max". Ma non sottovaluta nemmeno gli altri: "Norris, Hamilton, Leclerc e il mio compagno Russell: tutti i piloti dei top team. Sarà una lotta molto serrata".

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I momenti indimenticabili della stagione

Ripercorrendo la stagione, Antonelli individua tre gare simbolo: Cina, Montecarlo e Monza. In Cina è arrivata la prima vittoria in F1: "Un momento bellissimo, mi ha dato fiducia e consapevolezza". A Monaco "il weekend più completo, il migliore per come abbiamo ribaltato la situazione". A Monza, invece, la rimonta che lo ha portato al successo: "Al giro 15 mi sono ritrovato primo e mi sono detto: non posso non vincere".

La festa e i progetti futuri

Antonelli dedica il titolo alla famiglia e al team, ma anche a se stesso. La popolarità è aumentata, ma lui mantiene i piedi per terra. E chi lo sa se tornerà a tingersi i capelli con i colori della bandiera italiana: "Magari per un'altra occasione speciale lo rifarò". Infine, un annuncio: a fine anno, insieme a San Marino, ci sarà un evento a Imola per festeggiare il campionato. Un'altra giornata indimenticabile per il giovane campione.

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