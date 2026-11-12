Trump tornato alla Casa Bianca valuta una campagna militare contro Cuba

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Le dichiarazioni di Donald Trump sull'isola caraibica tornano al centro del dibattito politico internazionale. L'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe infatti affermato di voler prendere in considerazione una breve campagna militare contro Cuba, con l'obiettivo dichiarato di sistemare la questione prima di lasciare l'incarico.

Le parole su Cuba e l'inviato di fiducia

Stando a quanto riportato, Trump avrebbe spiegato di avere un piano preciso per Cuba e di contare su una persona molto preparata, indicata con il nome di Marco, per gestire il dossier. Una frase che alimenta le speculazioni su un possibile inasprimento della linea americana nei confronti dell'Avana, dopo anni di sanzioni e tensioni diplomatiche.

Il riferimento a una campagna militare breve non chiarisce se si tratti di una vera intenzione operativa o di una dichiarazione a effetto, ma il tema resta delicatissimo: Cuba rappresenta da decenni un nodo strategico per Washington, tra embargo, diritti umani e influenza russa e cinese nella regione.

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Un quadro internazionale già teso

La notizia arriva in una fase in cui gli equilibri globali sono particolarmente fragili. Un eventuale intervento militare americano a Cuba avrebbe ripercussioni pesanti sui rapporti con America Latina ed Europa e rischierebbe di riaprire una crisi diplomatica di vasta scala. Per ora non ci sono conferme ufficiali su iniziative operative, ma le parole dell'ex presidente sono destinate a far discutere.

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