Italia Francia Nations League 1-1 a San Siro con Pio Esposito

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La sfida tra Italia e Francia, valida per la quinta giornata di Nations League, si è conclusa con un emozionante 1-1 allo stadio San Siro di Milano. La partita è stata caratterizzata da un avvio shock per gli azzurri, che sono andati in svantaggio dopo soli 10 minuti a causa di un gol di Olise. Tuttavia, la reazione dell'Italia non si è fatta attendere e al 26' è arrivato il pareggio con il giovane Pio Esposito, al suo primo gol in nazionale.

Un pareggio che sa di rimonta

Il pareggio di Pio Esposito ha ridato entusiasmo a un pubblico caloroso, oltre 70mila spettatori, che ha sostenuto la squadra nonostante le assenze pesanti nel reparto offensivo francese. La Francia, priva di giocatori del calibro di Thuram, Dembélé e Mbappé, ha comunque dimostrato la sua forza, ma l'Italia ha saputo reagire con carattere.

Fischi e applausi per la Marsigliese

Prima del calcio d'inizio, un momento di tensione ha accompagnato l'inno francese: una bordata di fischi da parte di alcuni tifosi è stata seguita da un lungo applauso di segno opposto, a testimonianza di una tifoseria divisa ma rispettosa. Poco prima, una standing ovation aveva accolto un video commemorativo dedicato alle leggende azzurre Franco Baresi e Sandro Mazzola, recentemente scomparsi.

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Il contesto del girone e le parole di Mancini

Con questo pareggio, l'Italia mantiene il secondo posto nel gruppo A1 dietro alla Francia, con sette punti. La qualificazione ai quarti di finale si deciderà nell'ultima giornata contro il Belgio, che intanto ha vinto in Turchia per 2-1. Il ct Roberto Mancini, nel pre-partita, aveva sottolineato l'importanza di affrontare una squadra forte come la Francia: "È bellissimo giocare contro squadre così forti, per qualcosa di importante". Mancini ha anche elogiato il portiere Donnarumma, difendendolo dalle critiche dei tifosi milanisti: "È un grande portiere, non credo si meriti questo".

La maledizione di San Siro e la voglia di rivalsa

L'Italia non batte la Francia in casa dal 1962, ma la prestazione di stasera, seppur con qualche sofferenza, ha mostrato una squadra in crescita, capace di reagire allo svantaggio e di lottare fino alla fine. Il giovane Calafiori aveva dichiarato alla vigilia: "Lo stadio pieno ci aiuterà, servono tanta testa e tanto cuore". E così è stato, con gli azzurri che hanno messo in campo grinta e determinazione.

Un futuro da costruire

Mancini continua a dare spazio ai giovani, convinto che possano essere utili per il futuro della nazionale. "Ne sto convocando tanti anche per capire se in futuro potranno esserci utili", ha spiegato il ct. Il pareggio contro la Francia è un passo importante in questa direzione, ma ora testa al Belgio per chiudere il girone nel migliore dei modi.

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