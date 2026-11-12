Italia Francia 3-1 Nations League: gli azzurri vincono a San Siro e sognano la qualificazione

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Nella quinta giornata di Nations League, l'Italia ha battuto la Francia con un punteggio di 3-1 allo stadio San Siro di Milano. La partita è stata ricca di emozioni, con una doppietta di Pio Esposito e una rete di Frattesi che hanno permesso agli azzurri di conquistare tre punti fondamentali per il prosieguo della competizione.

La cronaca della partita

La Francia era passata in vantaggio al 10' con un gol di Olise, ma l'Italia ha reagito con carattere. Al 26' Pio Esposito ha pareggiato i conti. Nella ripresa, al 60', Sebastiano Esposito ha fallito un calcio di rigore, ma al 63' Frattesi ha portato in vantaggio gli azzurri. Al 75' Pio Esposito ha siglato la sua doppietta personale su calcio di rigore, chiudendo definitivamente la partita.

Il contesto della vittoria

La vittoria assume un significato particolare per l'Italia, che non batteva la Francia in casa dal 1962. Inoltre, gli azzurri erano reduci da tre sconfitte consecutive a Milano. Il commissario tecnico Roberto Mancini aveva sottolineato l'importanza di questa sfida per la crescita del gruppo e per la qualificazione alla fase finale. Con questa vittoria, l'Italia raggiunge quota 10 punti nel gruppo A1, agganciando proprio la Francia al secondo posto, dietro il Belgio che ha vinto in Turchia.

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Le parole di Mancini

Nel pre-partita, Mancini aveva dichiarato: "Io l'ultima volta a San Siro ho vinto. Contro l'Inghilterra, eravamo pieni di giocatori giovani, ho quindi un buon ricordo. Spero finisca ancora così. È bellissimo giocare contro squadre così forti, per qualcosa di importante". Il tecnico ha anche elogiato la crescita dei giovani, sottolineando l'importanza di dare loro spazio per costruire il futuro.

Curiosità e contesto

Prima del calcio d'inizio, l'inno francese è stato accolto da una bordata di fischi, seguita però da un lungo applauso da parte dei tifosi presenti. Inoltre, un video ha celebrato le leggende azzurre Franco Baresi e Sandro Mazzola, recentemente scomparsi, ricevendo un'ovazione da tutto lo stadio.

Con questa vittoria, l'Italia si prepara alla prossima sfida contro il Belgio, decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Mancini ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, nonostante le assenze avversarie e le critiche del passato.

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