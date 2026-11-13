Molise’s Got Talent 2026 a Bojano tra sette borse di studio e la voce di Natalino Colacci

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Il 14 novembre il nuovo Auditorium ospita una serata dedicata ai giovani e alle eccellenze del territorio con i riconoscimenti Filitalia International e il Premio MAW

Bojano si prepara a celebrare il talento, il merito scolastico e il legame con le comunità italiane all’estero. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 18, il nuovo Auditorium di Bojano ospiterà Molise’s Got Talent 2026, appuntamento che riunisce musica, cultura e testimonianze di chi continua a investire nella propria terra.

Tra i momenti più attesi figurano la partecipazione di Natalino Colacci, protagonista di The Voice Senior su Rai 1, e la consegna di sette borse di studio Filitalia International. Nel corso della serata saranno inoltre assegnati i riconoscimenti del Premio MAW – Molise Award in the World.

Natalino Colacci ospite speciale dopo The Voice Senior

La storia di Natalino Colacci sarà al centro di un incontro dedicato alla passione per la musica e alla possibilità di riprendere un percorso interrotto. A introdurlo sarà Mina Cappussi, mentre l’avvocato Alfonso Mainelli ne ripercorrerà la vicenda personale e artistica.

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Appassionato di canto e chitarra fin dall’infanzia, Colacci ha dovuto fermare la propria attività musicale dopo un grave incidente alla mano, avvenuto nell’azienda di fuochi d’artificio del padre. La svolta è arrivata molti anni dopo, grazie all’iniziativa della famiglia, che lo ha iscritto a sua insaputa a The Voice Senior.

Alle audizioni al buio ha interpretato Angelo di Francesco Renga, convincendo tutte e quattro le postazioni dei coach. Nek, Arisa, il duo Clementino e Rocco Hunt e Fiorella Mannoia hanno accolto la sua esibizione con entusiasmo. Colacci ha poi proseguito il programma nella squadra di Fiorella Mannoia, arrivando fino alla semifinale.

Per la comunità di Bojano, quell’esperienza ha rappresentato un motivo di partecipazione e orgoglio. La sua presenza all’Auditorium offrirà l’occasione per ritrovare dal vivo una voce che ha portato sul piccolo schermo anche una storia di determinazione e seconde possibilità.

Sette borse di studio per premiare merito e impegno

Uno dei passaggi centrali di Molise’s Got Talent 2026 sarà la consegna delle borse di studio Filitalia International, destinate a sette giovani selezionati per merito, impegno e risultati scolastici.

I riconoscimenti saranno assegnati a:

Marika Barone

Teresa Cappussi

Gioele Di Gennaro

Matilde Evangelista

Alessia Napoletano

Melissa Riccio

Flavia Riccio

L’iniziativa mette in relazione il percorso formativo delle nuove generazioni con l’attenzione delle comunità italiane negli Stati Uniti. Il premio al rendimento scolastico diventa così anche un incoraggiamento a coltivare capacità e aspirazioni, mantenendo un rapporto con il territorio di origine.

Il collegamento da Philadelphia

A sottolineare questa dimensione internazionale sarà il collegamento in diretta da Philadelphia, con gli interventi di Pasquale Nestico, cardiologo, fondatore e presidente onorario di Filitalia International, e di Saverio Nestico, settimo presidente internazionale dell’associazione.

Parteciperanno al collegamento anche Nicola Pirone e Milena Garcia, rafforzando il dialogo tra il Molise e la comunità italiana oltreoceano.

Premio MAW a Gianmaurizio de Fabritiis e alla memoria di Angela Ritota

Nel corso della manifestazione sarà consegnato il Premio MAW – Molise Award in the World, assegnato all’ingegnere Gianmaurizio de Fabritiis e, alla memoria, ad Angela Ritota.

La presentazione dei riconoscimenti sarà affidata alla professoressa Mariagrazia Tagliaferri, presidente dell’associazione Rodolfo de’ Moulins e dell’ASIC, movimento delle mamme impegnato per la ricostruzione di scuole sicure e antisismiche a Bojano.

La premiazione si inserisce nel percorso di valorizzazione delle esperienze e delle persone legate al territorio che caratterizza l’intera serata.

Musica e letteratura nel programma dell’Auditorium

L’apertura dell’evento sarà accompagnata dalle note di Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, composizione resa celebre anche dal film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

La musica attraverserà il programma con Daniele Monaco al violino e Simone Margiotta alle percussioni. Alla dimensione musicale si affiancherà uno spazio dedicato alla parola, con l’avvocato Alessio Spina, cultore di Dante e protagonista della manifestazione Dante a Castello, che proporrà letture di autori molisani.

Tra gli ospiti è previsto Luca Palazzo, consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, e Hero Award 2022. Il suo contributo affronterà i temi dello sviluppo e delle opportunità per i territori.

Saranno inoltre presenti Fabiola Cimino e Berardino Cristino, funzionari della Regione Marche, nell’ambito del confronto tra realtà territoriali diverse.

I giovani protagonisti anche nella conduzione

Nato da un’idea di Mina Cappussi, nell’ambito del progetto Molise Noblesse Eccellenze, l’appuntamento punta a dare visibilità alle nuove generazioni e alle esperienze di chi sceglie di costruire il proprio futuro in Molise.

Ad affiancare Cappussi nella conduzione saranno i volontari del Servizio Civile Universale, impegnati nel progetto Giovani At Work, e i ragazzi della Youth Commission di Filitalia: Angelica Apollonio, Lorenzo Baccaro, Francesca Corvo, Mattia Gioffrè, Andrea De Gregorio, Sofia Tamburri e Salvatore Caracciolo.

Il gruppo ha realizzato anche un videoinvito alla manifestazione, partecipando direttamente alla promozione della serata.

Una rete tra Molise e comunità italiane all’estero

Molise’s Got Talent 2026 è promosso da Filitalia International, Molise Noblesse, Ippocrates e UMDI – Un Mondo d’Italiani, con il patrocinio del Comune di Bojano.

L’iniziativa coinvolge inoltre Centro Studi Agorà, Casa Molise, Aitef, Anief, Muves – Museo delle Vestimenta di Campobasso, Sayonara, Servizio Civile Universale e InFormare.

L’appuntamento del 14 novembre a Bojano propone un incontro tra generazioni e percorsi diversi: studenti premiati per il proprio impegno, professionisti, protagonisti della cultura e italiani che vivono all’estero. A unirli è l’attenzione per il talento molisano, inteso come una risorsa da riconoscere, accompagnare e mettere in relazione con nuove opportunità.

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