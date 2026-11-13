Zidane analizza la sconfitta francese contro l'Italia: un primo tempo positivo ma difesa vulnerabile

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Dopo il ko della Francia contro l'Italia a San Siro, il commissario tecnico Zinedine Zidane ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando luci e ombre. "Abbiamo fatto un bel primo tempo, la partita si è complicata quando abbiamo preso il secondo gol", ha dichiarato il tecnico transalpino.

Le difficoltà difensive

Zidane ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto delle difficoltà in difesa, ma non dobbiamo buttare tutto". Il ct ha voluto sottolineare che, nonostante la sconfitta, ci sono aspetti positivi da cui ripartire. La Francia ha mostrato un buon possesso palla e alcune trame interessanti nella prima frazione, ma è crollata nella ripresa sotto i colpi dell'Italia.

Nessun alibi per l'assenza di Mbappé

Interrogato sull'assenza di Kylian Mbappé, Zidane è stato chiaro: "Non dobbiamo parlare dell'assenza di Mbappé che non c'era". Il tecnico ha così allontanato le scuse facili, concentrandosi invece sulle prestazioni di chi è sceso in campo. La Francia dovrà ora analizzare gli errori commessi e lavorare per migliorare in vista dei prossimi impegni di Nations League.

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La sconfitta contro l'Italia rappresenta un passo falso per i transalpini, che restano comunque una delle squadre più competitive del panorama internazionale. Zidane, dal canto suo, ha dimostrato equilibrio nel commentare la partita, riconoscendo i meriti degli avversari e i limiti della propria squadra.

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