Italia, Mancini dopo la vittoria sulla Francia: voglia di riscatto e futuro

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Italia Francia 3 a 1 Mancini esalta gli azzurri e guarda avanti

La doppietta di Pio Esposito e il gol di Frattesi firmano la rimonta a San Siro. Il commissario tecnico premia la reazione della squadra e invita a mantenere la concentrazione in vista del Belgio

L’Italia batte la Francia 3-1 a San Siro e conquista una vittoria che rafforza ambizioni e fiducia in Nations League. Gli azzurri ribaltano lo svantaggio iniziale con la doppietta di Pio Esposito e la rete di Davide Frattesi, superando anche un calcio di rigore fallito da Sebastiano Esposito. Sky Sport

Nel dopopartita, Roberto Mancini mette al centro soprattutto la capacità dei suoi giocatori di reagire alle difficoltà. Il risultato conta, ma per il commissario tecnico il segnale più incoraggiante arriva dalla personalità mostrata contro un avversario di grande qualità.

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L’entusiasmo, però, non cambia la prospettiva: il percorso di crescita della Nazionale italiana richiede continuità e il prossimo impegno contro il Belgio impone di ritrovare subito la concentrazione.

Mancini premia la reazione dopo lo svantaggio

L’avvio della partita ha rappresentato una prova impegnativa per l’Italia. L’errore che ha favorito il vantaggio francese avrebbe potuto compromettere fiducia ed equilibrio, soprattutto nei minuti successivi, quando gli ospiti hanno aumentato la pressione.

Mancini riconosce che proprio quella fase è stata particolarmente delicata. La squadra, tuttavia, è riuscita a contenere le difficoltà e a riprendere progressivamente a giocare, senza lasciare che l’episodio iniziale condizionasse tutta la prestazione.

Per il CT, affrontare e superare questi momenti è parte essenziale della maturazione del gruppo. Una rimonta contro la Francia offre indicazioni sul piano tecnico, ma soprattutto sulla tenuta mentale degli azzurri.

Il coraggio dei giovani e la mentalità della Nazionale

Tra i temi centrali della conferenza stampa c’è il coraggio di giocare. Mancini chiede ai più giovani di avere fiducia nelle proprie qualità, assumendosi la responsabilità di una scelta anche quando comporta il rischio di sbagliare.

L’obiettivo è rendere sempre più naturali le giocate che consentono di uscire dalla pressione, creare superiorità e attaccare gli spazi. Un processo che richiede tempo, allenamento e il sostegno dei compagni con maggiore esperienza.

La mentalità indicata dal commissario tecnico è chiara: l’Italia deve affrontare ogni avversario con l’intenzione di vincere. Riconoscere la forza di chi si ha davanti serve a preparare la partita, senza rinunciare a proporre il proprio calcio.

Vergara e Dimarco le ragioni dei cambi

Mancini ha spiegato anche le scelte che hanno portato agli ingressi di Antonio Vergara e Federico Dimarco, due soluzioni pensate per dare nuove energie e caratteristiche diverse alla fase offensiva.

Sulla destra serviva un giocatore fresco, capace di allungare la squadra e attaccare con velocità. Sebastiano Esposito era affaticato e Vergara poteva garantire maggiore spinta.

La scelta di Dimarco nasceva invece dalle buone indicazioni ricevute durante gli allenamenti. Il suo piede, l’esperienza e la qualità sui calci piazzati rappresentavano risorse utili per modificare la partita.

Il CT ha precisato che Dimarco esprime abitualmente le proprie caratteristiche da quinto di centrocampo, ma può essere impiegato anche più avanti in determinate gare. Una possibilità che amplia le soluzioni tattiche dell’Italia e permette di valutarne la coesistenza con Riccardo Calafiori.

Pio Esposito decisivo e il chiarimento sui rigoristi

La doppietta contro la Francia conferma il peso di Pio Esposito nell’attacco azzurro. Mancini accoglie con soddisfazione il rendimento dell’attaccante, sottolineando quanto siano importanti i suoi gol per la crescita della squadra.

Il riferimento a Gigi Riva, fermo a 35 reti nella classifica storica della Nazionale, diventa soprattutto un auspicio: vedere nuovi attaccanti avvicinarsi a quel traguardo significherebbe avere a disposizione continuità realizzativa e risultati.

In conferenza stampa è arrivato anche un chiarimento sul rigore sbagliato da Sebastiano Esposito. Le indicazioni prevedevano Pio come primo rigorista e Sebastiano come seconda scelta; la decisione su chi calciare è stata poi presa dai due fratelli in campo.

Frattesi e Cambiaghi da valutare verso il Belgio

Nel dopopartita Mancini ha fornito un primo aggiornamento sulle condizioni di Frattesi e Nicolò Cambiaghi, usciti con qualche problema fisico.

Le impressioni iniziali del commissario tecnico non indicavano disturbi di lunga durata, con l’ipotesi di un recupero nell’arco di pochi giorni. La loro disponibilità dovrà comunque essere valutata in vista della prossima gara.

Sul fronte disciplinare, il CT ha inoltre riferito di ritenere che l’ammonizione discussa durante la conferenza fosse stata assegnata a Frattesi e non a Bastoni.

Nations League attenzione subito alla sfida con il Belgio

Il successo sulla Francia alimenta l’entusiasmo, ma Mancini invita a non considerarlo un punto d’arrivo. La classifica ravvicinata rende decisiva l’ultima giornata e richiede una nuova prestazione di livello.

Belgio Italia, in programma domenica 15 novembre a Bruxelles, sarà il prossimo passaggio del cammino azzurro in Nations League. figc.it

Il commissario tecnico respinge infine l’idea di una rivincita personale. Il suo obiettivo dichiarato è aiutare la Nazionale a tornare competitiva attraverso il gioco, l’inserimento dei giovani e il miglioramento delle prestazioni. La serata di San Siro offre fiducia e indicazioni positive, da trasformare ora in continuità.

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