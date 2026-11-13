Meteo Italia tra piogge e schiarite nel weekend del 14 e 15 novembre Radar meteo Italia di InfoOggi.

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Venerdì segnato dal maltempo e da venti sostenuti, poi una tregua sabato soprattutto al Nord. Domenica tornano le precipitazioni su parte del Centro e della Campania, mentre le temperature scendono dopo il passaggio della perturbazione.

Il meteo del fine settimana si annuncia variabile, con una breve pausa tra due fasi instabili. La perturbazione in transito venerdì 13 novembre interessa soprattutto il Nordest e le regioni del versante tirrenico, accompagnata da piogge, rovesci e raffiche di vento. Il miglioramento atteso tra pomeriggio e sera aprirà la strada a un sabato più tranquillo, senza però garantire condizioni asciutte su tutta la Penisola.

L’attenzione resta alta anche per gli effetti delle precipitazioni sul territorio. Per venerdì è prevista allerta arancione su settori di cinque regioni, mentre altre aree italiane rientrano nell’allerta gialla. protezionecivile.it

Meteo venerdì 13 novembre con piogge e venti forti visita il Radar meteo Italia di InfoOggi.

Il passaggio perturbato mantiene condizioni instabili su diverse regioni. Le correnti meridionali favoriscono un clima ancora relativamente mite, ma aumentano la ventilazione e il moto ondoso. Dalla seconda parte della giornata il miglioramento avanza da ovest, mentre sull’alto Adriatico entra la Bora.

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Nord con maltempo soprattutto sui settori orientali

Le precipitazioni interessano principalmente il Nordest, con fenomeni anche sulla Lombardia orientale e sull’Emilia-Romagna. Sulla Liguria centro-orientale possono insistere piogge nella prima parte della giornata.

Nel pomeriggio sono attese schiarite al Nordovest, in successiva estensione verso est. Entro sera l’ingresso dei venti nordorientali favorisce un’attenuazione dell’instabilità anche sui settori adriatici, pur con raffiche sostenute e mare ancora mosso.

Le temperature massime si collocano indicativamente tra 13 e 19 gradi, con differenze legate alla nuvolosità e alla durata delle precipitazioni.

Centro e Sardegna tra rovesci e Libeccio

Il tempo resta perturbato su Toscana, Umbria e Lazio, con piogge che possono assumere carattere di rovescio. Sulle regioni adriatiche i fenomeni coinvolgono soprattutto le aree interne e appenniniche, mentre in Sardegna risultano più irregolari.

Il Libeccio soffia con intensità sostenuta. I bacini occidentali possono risultare agitati, con condizioni difficili lungo le coste esposte. Le massime variano dai 15 gradi circa dell’Aquila fino ai 21 o 23 gradi delle località più miti.

Sud con temporali in Campania e piogge verso la Calabria

La Campania è la regione meridionale maggiormente esposta alle precipitazioni, anche temporalesche. I fenomeni possono estendersi alla Basilicata occidentale, mentre sul resto del Sud e sulla Sicilia si alternano nubi e aperture.

Tra tardo pomeriggio e sera aumenta la probabilità di pioggia sul Pollino e sul Cosentino, soprattutto nei settori esposti alle correnti tirreniche.

Le massime previste spaziano dai 16 gradi di Potenza ai 24 gradi di Bari e Palermo.

Allerta meteo arancione in cinque regioni

Per venerdì 13 novembre 2026 l’allerta arancione riguarda porzioni di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Il livello di criticità varia in base alla zona e al tipo di rischio, idraulico oppure idrogeologico. Dipartimento della Protezione Civile

Regione Principali aree in allerta arancione Emilia-Romagna Pianura bolognese e pianura modenese per rischio idraulico Liguria Bacini liguri marittimi di Levante per rischio idrogeologico Toscana Diversi bacini, tra cui Serchio, Bisenzio e Ombrone pistoiese, oltre a settori dell’Arno e dell’Appennino Umbria Chiascio e Topino, Alto Tevere, Trasimeno e Nestore, Nera e Corno Lazio Aniene, bacino del Liri e bacini costieri meridionali

L’allerta gialla interessa inoltre settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Calabria, oltre all’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania, con classificazioni differenti secondo il rischio considerato. Il colore dell’allerta non è quindi uniforme su tutte le regioni coinvolte. Dipartimento della Protezione Civile

Le precipitazioni persistenti possono favorire l’aumento dei livelli dei corsi d’acqua, allagamenti e fenomeni di instabilità dei versanti. Nei territori interessati è opportuno seguire gli aggiornamenti locali, evitando di attraversare sottopassi allagati o tratti stradali invasi dall’acqua.

Meteo Calabria con attenzione al versante tirrenico

In Calabria il peggioramento di venerdì riguarda soprattutto il settore settentrionale tirrenico e l’area del Cosentino. Il bollettino indica allerta gialla sui versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Il livello non riguarda dunque in modo indistinto tutto il territorio regionale. mappe.protezionecivile.gov.it

Alle piogge si aggiunge il vento: sono previste correnti sudoccidentali forti, con possibili raffiche di burrasca sui settori costieri e appenninici. I mari rimangono molto mossi o agitati, con maggiore esposizione delle coste rivolte a occidente. Dipartimento della Protezione Civile

Sabato potranno persistere annuvolamenti e precipitazioni generalmente deboli sulla Calabria tirrenica, intervallate da schiarite.

Sabato 14 novembre con più sole ma temperature in calo

La giornata di sabato 14 novembre offre una pausa dal maltempo più evidente al Nord. L’arrivo di correnti settentrionali porta però aria più fresca, con una diminuzione delle temperature massime.

Nord prevalentemente asciutto

Il cielo si presenta più sereno sui settori orientali, mentre al Nordovest possono transitare maggiori annuvolamenti. Sui rilievi piemontesi non si esclude qualche debole precipitazione.

Le massime scendono tra 11 e 14 gradi, rendendo il clima sensibilmente più fresco rispetto a venerdì.

Centro e Sardegna con schiarite e instabilità residua

Sulle regioni centrali prevalgono condizioni più asciutte, alternate a passaggi nuvolosi. Qualche pioggia debole può ancora interessare il Lazio, soprattutto meridionale, mentre in Sardegna resta possibile una variabilità locale.

I venti si dispongono dai quadranti settentrionali e il moto ondoso tende gradualmente a diminuire. Le massime si attestano intorno a 11 o 14 gradi in diverse città, fino a circa 17 gradi a Roma.

Sud con piogge isolate tra Campania e Calabria

Il miglioramento è meno netto lungo il versante tirrenico meridionale. Tra Campania e Calabria tirrenica rimangono possibili precipitazioni irregolari, perlopiù modeste.

Altrove si alternano nubi e schiarite, con condizioni generalmente più favorevoli sulla Sicilia. Le massime oscillano dai 14 gradi di Potenza ai 23 gradi di Palermo.

Domenica 15 novembre tornano le piogge al Centro

La tregua non sembra destinata a durare. Domenica 15 novembre è attesa una nuova fase piovosa soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con fenomeni possibili anche sulla Sardegna e in successiva estensione alle Marche.

Qualche precipitazione potrà raggiungere l’Emilia-Romagna. Sul resto del Nord la giornata si annuncia spesso nuvolosa, anche con cielo coperto, senza che questo comporti necessariamente piogge diffuse.

Il primo mattino sarà più freddo al Centro-Nord, con possibili gelate nelle vallate alpine.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Il quadro resta orientato verso una persistente variabilità, con la possibilità di ulteriori passaggi piovosi. La distribuzione delle precipitazioni e la loro intensità richiederanno aggiornamenti: la pausa di sabato appare al momento temporanea, all’interno di una fase autunnale ancora dinamica.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e individuare le aree coinvolte dai fenomeni, consulta il Radar meteo Italia di InfoOggi. Le previsioni e i livelli di allerta vanno controllati negli aggiornamenti successivi, soprattutto in vista degli spostamenti.

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