Ardea, blitz antidroga a Tor San Lorenzo: in casa cocaina e pistola clandestina

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Un'operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo ha portato all'arresto di un uomo di 33 anni, residente nella zona, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento. Il blitz è scattato nel pomeriggio, al termine di un'attività investigativa e di controllo del territorio che aveva già fatto emergere sospetti su un viavai anomalo nell'abitazione dell'indiziato.

La perquisizione e la scoperta del deposito

Quando i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento, la perquisizione ha confermato i sospetti: l'immobile fungeva da vero e proprio centro di stoccaggio della droga. I Carabinieri hanno sequestrato 1,7 kg di cocaina purissima, in parte ancora in un panetto compatto e integro, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, insieme a 42 grammi di hashish. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sostanza, una volta tagliata e immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro.

L'arsenale nascosto con la droga

Nello stesso nascondiglio i militari hanno trovato anche una pistola revolver calibro 45 con matricola abrasa e 14 proiettili dello stesso calibro. L'arma, resa non tracciabile, sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un eventuale collegamento con episodi delittuosi avvenuti sul territorio. Insieme all'arsenale è stata rinvenuta anche la somma di 10.050 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.

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Le conseguenze per l'indagato

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato associato alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del litorale romano, dove i Carabinieri intensificano i servizi di prevenzione e repressione dei reati legati al narcotraffico.