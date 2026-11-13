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Disagi per la posta elettronica in Regione Calabria dopo il down globale di Microsoft

Nicola Cundò
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Disagi per la posta elettronica in Regione Calabria dopo il down globale di Microsoft
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Un disservizio tecnico di portata internazionale ha colpito nelle scorse ore i servizi Microsoft 365, con un impatto significativo sulla piattaforma di posta elettronica Outlook. L'incidente, verificatosi il 12 novembre 2026, ha avuto ripercussioni a livello globale e non ha risparmiato l'Italia. Anche gli uffici della Regione Calabria stanno affrontando problemi che compromettono il regolare funzionamento della posta elettronica.

Le conseguenze per gli uffici regionali

A causa del malfunzionamento, l'Ente non è in grado di garantire l'invio e la ricezione delle comunicazioni via e-mail fino al completo ripristino del servizio. La situazione è monitorata costantemente dai tecnici, ma al momento non è possibile prevedere tempi certi per il ritorno alla normalità. Si tratta di un disagio che si aggiunge alle difficoltà già registrate in altri settori della pubblica amministrazione e delle imprese private, tutte alle prese con le conseguenze del down globale.

Cosa fare per le comunicazioni urgenti

Per le comunicazioni urgenti, l'utenza è invitata a contattare telefonicamente gli uffici dell'Ente, utilizzando i recapiti consueti. La Regione si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando che ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. Questa vicenda evidenzia ancora una volta la dipendenza delle strutture pubbliche dai servizi cloud e la necessità di piani di continuità operativa efficaci.

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Argomenti:
disservizio email regione calabria outlook down microsoft incidente tecnico posta elettronica comunicazioni urgenti

Scritto da Nicola Cundò

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