Disagi per la posta elettronica in Regione Calabria dopo il down globale di Microsoft

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un disservizio tecnico di portata internazionale ha colpito nelle scorse ore i servizi Microsoft 365, con un impatto significativo sulla piattaforma di posta elettronica Outlook. L'incidente, verificatosi il 12 novembre 2026, ha avuto ripercussioni a livello globale e non ha risparmiato l'Italia. Anche gli uffici della Regione Calabria stanno affrontando problemi che compromettono il regolare funzionamento della posta elettronica.

Le conseguenze per gli uffici regionali

A causa del malfunzionamento, l'Ente non è in grado di garantire l'invio e la ricezione delle comunicazioni via e-mail fino al completo ripristino del servizio. La situazione è monitorata costantemente dai tecnici, ma al momento non è possibile prevedere tempi certi per il ritorno alla normalità. Si tratta di un disagio che si aggiunge alle difficoltà già registrate in altri settori della pubblica amministrazione e delle imprese private, tutte alle prese con le conseguenze del down globale.

Cosa fare per le comunicazioni urgenti

Per le comunicazioni urgenti, l'utenza è invitata a contattare telefonicamente gli uffici dell'Ente, utilizzando i recapiti consueti. La Regione si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando che ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. Questa vicenda evidenzia ancora una volta la dipendenza delle strutture pubbliche dai servizi cloud e la necessità di piani di continuità operativa efficaci.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra